ما السعر المتوقع لبنزين 95 بعد ربطه بالسعر العالمي من أول أبريل؟

كتب- محمد علاء الدين :

قررت الحكومة وضع آلية جديدة لتسعير بنزين 95 مع نهاية شهر ديسمبر 2018، على أن يتم مراجعة الأسعار كل 3 أشهر.

ونص القرار على أن يبقى سعر بنزين 95 الحالي دون تغيير لمدة 3 أشهر، على أن يعلن سعره الجديد ويعمل به اعتبارا من أول أبريل المقبل.

وبحسب قرار رئيس الوزراء الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم، فإن نسبة التغير في سعر بنزين 95 التي سيتم إعلانها والعمل بها من أول أبريل المقبل، لن تتجاوز 10% انخفاضا أو ارتفاعا من سعر البيع السائد حاليا.

ويباع بنزين 95 للمستهلك حاليا بسعر 7.75 جنيه للتر، وهو ما يعني أن أقصى زيادة قد تطبقها الحكومة وهي 10%، ستصل به إلى حوالي 8.5 جنيه، كما أن أقصى تخفيض (10%)، سيصل به إلى نحو 6.98 جنيه للتر.

وقد لا تحتاج الحكومة إلى زيادة أو تخفيض سعر بنزين 95 والإبقاء عليه عند نفس مستواه الحالي، كما أنها قد ترفعه أو تخفضه بنسبة أقل من الـ 10%، وفقا لمعادلة سعرية تم تحديدها، بهدف ربط سعر البنزين 95 في السوق المحلي، بسعر البترول العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال طارق الملا، وزير البترول في تصريحات خاصة لمصراوي، إن "تطبيق الآلية الجديدة لا يعني زيادة سعر بنزين 95 من أول الربع الثاني من 2019.. قد ينخفض السعر أو يرتفع أو يستقر عند معدله الحالي".

والآلية الجديدة للتسعير التلقائي لبنزين 95 من الإجراءات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، والتي تهدف إلى رفع الدعم عن الوقود، ضمن برنانج لخفض عجز الموازنة.

وفكرة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تقوم على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، بحسب التغير في عناصر التكلفة، بما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.

وتربط الكثير من البلدان سعر الوقود بالتغيرات التي تحدث في أسعار البترول العالمية، فإذا ارتفع سعر البترول يرتفع سعر الوقود، وإذا انخفض البترول ينخفض سعر الوقود.

وقال الملا إنه خلال الربع الأول من العام الحالي، سيتم تشكيل اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي، بالإضافة إلى مراجعة المعادلة السعرية التي ستطبق في الآلية.

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