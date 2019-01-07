الاستثمار والاتصالات تتفقان على تواجد "فكرتك شركتك" في مجتمعات الإبداع

كتب - مصطفى عيد:

اتفقت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على تواجد مبادرة "فكرتك شركتك" لدعم ريادة الأعمال في مجتمعات الإبداع التكنولوجي بالجامعات، للوصول لقاعدة أكبر من الشباب، بحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم الاثنين.

جاء ذلك خلال خلال اجتماع الوزيرين بمقر وزارة الاستثمار، في إطار متابعة أعمال البروتوكول الذي تم توقيعه بين الوزارتين في أغسطس الماضي بهدف خلق بيئة داعمة لريادة الأعمال، وتنمية قدرات الشباب المبتكر، وجذب الاستثمارات العالمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة.

وذكرت سحر نصر، أن مبادرة "فكرتك شركتك" ستقدم خدمات التدريب في ريادة الأعمال والإرشاد والتوجيه لتطوير أفكار الشباب في الجامعات بحيث تكون جاهزة للتنفيذ، والتوعية القانونية بإجراءات تأسيس الشركات، ونشر فكر ريادة الأعمال لدى طلاب الجامعات.

وقال عمرو طلعت، إن المرحلة الأولى من مبادرة إنشاء مجتمعات الإبداع التكنولوجي في الجامعات المصرية تشمل تنفيذ 8 مجتمعات في جامعات إقليمية.

وأضاف أن هذه المجتمعات تشتمل على معامل تكنولوجية متخصصة في البرمجيات والأنظمة المدمجة وتصميم الإلكترونيات، وحاضنات تكنولوجية للأعمال، ومساحات عمل مشتركة للشركات الناشئة، وقاعات للتدريب المتخصص في مجالات متعددة.

وبحث الجانبان، أنشطة التعاون بين الوزارتين التي تم تنفيذها في إطار مبادرة "فكرتك شركتك" بهدف بناء سلسلة قيمة كاملة تغطي جميع مراحل دورة تطوير ونمو الشركات الناشئة من خلال تكامل الأدوار، وتحقيق الاستفادة القصوى من البرامج والمبادرات المعنية بدعم ريادة الأعمال والتي تقوم بتنفيذها الوزارتان.

وأشار البيان إلى أنه تم ترشيح شركتين من مسرعة الأعمال "فلك" التابعة لمبادرة "فكرتك شركتك" للمشاركة في معرض "CES" أحد أشهر المعارض التكنولوجية في العالم، وبدعم من أحد منظمات المجتمع المدني، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا".

كما تم احتضان شركة خريجة من مبادرة "فكرتك شركتك" بمركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بالهيئة، وكذلك احتضان شركتين في مسرعة الأعمال "فلك" بعد التخرج من برنامج مسرعات الأعمال بالمركز، بالإضافة إلى تنظيم عدد من ورش العمل المشتركة بين الجهات المعنية بريادة الأعمال بالوزارتين، وفقا للبيان.

وذكرت سحر نصر أن الوزارة تعمل مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم مبادرة "فكرتك شركتك"، مشيرة إلى أنه يتم العمل بشكل مستمر على دعم المنظومة المتكاملة لرواد الأعمال، والتي تعد من ضمن أولويات القيادة السياسية في هذه المرحلة.

وأشارت الوزيرة، إلى أهمية العمل على زيادة أعداد الشركات الناشئة المشاركة في مبادرة "فكرتك شركتك"، واستكمال الحملات الترويجية المشتركة للمبادرة في مختلف المحافظات من خلال أتوبيس "فكرتك شركتك" برعاية ودعم مشترك من الوزارتين.

وأكد وزير الاتصالات، اهتمام الوزارة بدعم الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال لدى الشباب؛ مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا من أجل تنفيذ خطط طموحة تستهدف استخدام مكاتب البريد كمنافذ لتوفير خدمات الإقراض لأصحاب المشاريع على أن يتم ذلك بالتنسيق مع البنوك بما يساهم في تعزيز جهود الحكومة لتحقيق الشمول المالي ودعم المشاريع الصغيرة.

واتفق الجانبان على زيادة التعاون المشترك بين الوزارتين لتطوير المناطق الاستثمارية، وميكنة مركز خدمات المستثمرين وفروعه بالمحافظات والمناطق الاستثمارية والحرة.

وعقب ذلك، عقدا الوزيران اجتماعا مع ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي لدى القاهرة؛ حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك الاستثماري بين مصر وفرنسا خلال الفترة المقبلة من خلال زيادة حجم الاستثمارات وتوسيع نطاق أعمال الشركات الفرنسية في مصر، وذلك في ظل حرص الحكومة المصرية على خلق بيئة محفزة للاستثمار، بحسب البيان.

كما تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال لقاء الوزيرين مع السفير الفرنسي.