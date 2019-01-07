"التنظيم والإدارة" يوافق على إعلانات وظائف بالإسكان والمجتمعات العمرانية

القاهرة - مصراوي:

وافق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة صالح الشيخ، على عدد من الطلبات المقدمة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن الموافقة على الإعلان عن شغل عدة وظائف قيادية وذلك بموازنة الوزارة للعام المالي 2018-2019، بحسب بيان من الجهاز اليوم الاثنين.

وتضمنت الوظائف التي وافق الجهاز على الإعلان عنها رئيس الإدارة المركزية لشئون الاحتياجات ومواد البناء، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومدراء عموم لعدد من الإدارات العامة هي الإحصائيات والبيانات، والشئون المالية، لشئون الشركات المشتركة، للتعاون الخارجي والقروض، والأمن والمكتب الفني.

كما تشمل هذه الوظائف رئيس الإدارة المركزية لشئون الديوان العام، ومدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة مطروح، ومدير عام الإدارة للشئون القانونية والتشريعية.

كما وافق الجهاز على الإعلان عن شغل عدة وظائف بموازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للعام المالي 2018-2019، وهم مدراء عموم كل من: "شئون المشروعات بمدينة الأقصر، وشئون التنفيذ بمدينة الأقصر الجديدة، وشئون المشروعات بجهاز تنمية شمال خليج السويس، والتصميمات والدراسات المساحية بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة".

كما تشمل الوظائف التي وافق الجهاز على الإعلان عنها مدراء عموم كل من: "العقود وتحديد الأسعار بمدينة 6 أكتوبر، والصيانة والحملة بهيئة المجتمعات العمرانية، وشئون المشروعات بمدينة برج العرب الجديدة، وشئون المشروعات بمدينة النوبارية الجديدة، وشئون المشروعات بمدينة العبور، ودراسات الميكانيكا والكهرباء بالهيئة، ومدير عام شئون قانون البناء بالهيئة".

وتشمل هذه الوظائف أيضا مدير عام الشئون المالية والإدارية والعقارية بمدينة قنا الجديدة، ومدير عام الشئون والإدارية بمدينة القاهرة الجديدة، والشئون المالية والإدارية والعقارية بمدينة المنيا الجديدة، والشئون المالية والإدارية والعقارية بمدينة الشروق، والشئون المالية والإدارية والعقارية بمدينة بني سويف الجديدة، ومدير عام الموازنات بالهيئة، ومدير عام الشئون المالية بمدينة 6 أكتوبر، والشئون المالية والإدارية والعقارية بجهاز تنمية شمال خليج السويس، وتنمية وإدارة المجتمع العمراني الجديدة بمدينة أسيوط الجديدة.

كما وافق الجهاز على طلب صندوق بحوث ودراسات التعمير للإعلان عن شغل وظيفة مدير عام دراسات جدوى المشروعات بالمستوى الوظيفي، وذلك بموازنة الصندوق للعام المالي الجاري، والموافقة على طلب الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي للإعلان عن شغل وظيفة مدير عام الشئون المالية والتمويل بالمستوى الوظيفي، وذلك بموازنة الجهاز للعام الحالي.

وتأتي موافقة الجهاز في إطار القيام بدوره وفقا لنص المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لشغل الوظائف التي خلت لبلوغ أصحابها السن القانونية، وفي إطار تصعيد الكفاءات من الصف الثاني، وفقا للبيان.

وطالب الجهاز هذه الجهات بأن يتضمن الإعلان شرط اجتياز المتقدمين للاختبارات المقررة وذلك لضمان اختيار أفضل العناصر المتقدمة، مع اتباع الإجراءات القانونية المتعلقة باستيفاء شروط شغلها لمن يتم ترشيحه، وتتم موافاة الجهاز بصورة من الإعلان، وبيانات المرشحين، والقرار الصادر بالتعيين، وإقرار استلام العمل حتى يتسنى اتخاذ اللازم.

وقال الجهاز إنه يمكن للراغب في الترشح للوظيفة التقدم للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالجهة المعلنة عن الوظيفة، وعقب اجتيازه الاختبارات المقررة واختياره من قبل اللجنة، يتولي المركزي للتنظيم والإدارة تدريبه على مقتضيات وظيفته الجديدة.