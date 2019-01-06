جهاز المشروعات الصغيرة يضخ 5.3 مليار جنيه قروضا في 2018

كتب- مصطفى عيد:

قال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في بيان اليوم الأحد، إن الجهاز منح قروضا بقيمة 5.3 مليار جنيه خلال عام 2018، لتمويل حوالي 247 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر وفرت حوالي 395 ألف فرصة عمل.

وأضاف الجهاز أن من بين هذه التمويلات 2.27 مليار جنيه تم توجيهها إلى المشروعات الصغيرة بعدد نحو 16.9 ألف مشروع وفرت نحو 49.1 ألف فرصة عمل.

بينما بلغت التمويلات التي وجهها الجهاز إلى المشروعات متناهية الصغر خلال العام الماضي نحو 3 مليارات جنيه لعدد نحو 229.7 ألف مشروع بإجمالي فرص عمل 346.1 ألف فرصة.

وتضمن التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة 1.3 مليار جنيه تم إقراضها لحوالي 12.9 ألف مشروع عبر جهات وسيطة، وهو ما وفر نحو 27.5 ألف فرصة عمل، بينما أقرض الجهاز نحو 4041 مشروعا تمويلات مباشرة بنحو 970 مليون جنيه خلال 2018، وهو ما وفر نحو 21.5 ألف فرصة عمل.

وقال الجهاز إنه منح تمويلا بقيمة 33.3 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، وهو ما وفر حوالي 182 ألف يومية عمل.

وأضاف أن المبلغ توزع بين 24.3 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة وهو ما وفر نحو 65.7 ألف يومية عمل، ونحو 4 ملايين جنيه لمشروعات تنمية المجتمع وهو ما وفر نحو 116.1 ألف يومية عمل، إلى جانب 5 ملايين جنيه للتدريب والتشغيل.

وبحسب بيانات الجهاز، حصل الوجه القبلي على نصف التمويل الذي تم وجهه الجهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في عام 2018، ثم الوجه البحري 33%، وحصل إقليم الحضر على 12% من التمويل المتاح من الجهاز العام الماضي، والإقليم الحدودي على 5%.

وقطاعيا، حصل القطاع التجاري على 58% من التمويل الموجه من الجهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في 2018، ثم 16% لكل من القطاعين الخدمي والحيواني، و8% للقطاع الصناعي، و2% لقطاع المهن الحرة.

وكان 53% من أصحاب المشروعات الذين حصلوا على تمويل من جهاز تنمية المشروعات في 2018 من الذكور، بينما كان 47% منهم من الإناث.

وبحسب بيانات الجهاز، حصلت الشريحة العمرية من 40 إلى 50 سنة على 24% من التمويل الذي قدمه الجهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال عام 2018، ثم الفئة العمرية حتى 30 سنة بنسبة 22%، ثم الفئة من 30 إلى 35 سنة بنسبة 20%، والفئة أكثر من 50 سنة بنسبة 18%، والفئة من 35 إلى 40 سنة بنسبة 16%.

وحصلت المشروعات الجديدة على 47.7% من التمويل الذي وجهه الجهاز للمشروعات الصغيرة خلال عام 2018، وذلك بقيمة مليار و84 مليون جنيه، مقابل 52.3% للمشروعات القائمة بقيمة مليار و186 مليون جنيه.

كما حصلت المشروعات الجديدة على نسبة 48% من إجمالي عدد المشروعات الصغيرة التي مولها الجهاز خلال عام 2018، وذلك بعدد 8132 مشروعا، مقابل 52% للمشروعات القائمة بعدد 8782 مشروعا.