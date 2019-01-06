البورصة تواصل ارتفاعها للجلسة الثالثة في 2019 خلال تعاملات الأحد

كتبت- دينا خالد:

أنهت البورصة تعاملات اليوم الأحد على ارتفاع في مؤشرها الرئيسي، مدفوعا بمشتريات المصريين، لتواصل ارتفاعها للجلسة الثالثة في عام 2019.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.59%، عند مستوى 13343 نقطة.

بينما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.51%.

وسجلت تعاملات المصريين صافي شراء بقيمة 29.3 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي بيع بقيمة 17.3 مليون جنيه، و11.9 مليون جنيه على التوالي.

وكانت البورصة أغلقت تعاملات الخميس الماضي على ارتفاع في المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.5% إلى مستوى 13264 نقطة.