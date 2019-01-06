وزارة التضامن تستهدف تطوير ألف حضانة هذا العام

كتبت- ياسمين سليم:

تستهدف وزارة التضامن الاجتماعي، تطوير ألف حضانة خلال العام الجاري، ضمن برنامج تنمية الطفولة المبكرة، بحسب ما ذكرته غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد.

,جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول مع كل من جمعية خيروبركة وشركة ماكدونالدز لتطوير 165 حضانة بمحافظة القاهرة.

وقالت غادة والي إن البروتوكول في إطار تنفيذ المشروع القومي لتنمية الطفولة المبكرة لرفع مستوى الرعاية المقدمة بدور الحضانات من 0 -4 سنوات، والعمل على التوسع في نطاق تغطية الخدمة ومد مظلة خدمات الطفولة المبكرة بمختلف أنواعها.

وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي، على مشروع لتطوير حضانات الأطفال، ويهدف المشروع للتوسع في إنشاء حضانات الأطفال، كما يستحدث نظاما جديدا للحضانات المنزلية.

وكان مصراوي قد نشر مخطط المشروع في أكتوبر 2017، والتي تعتزم الحكومة من خلاله إنفاق 250 مليون جنيه على البرنامج في مرحلته الأولى، الذي سيبدأ في 6 محافظات، ويستمر 3 سنوات، بحسب ما قالته سحر مشهور، مستشارة وزير التضامن لشؤون الرعاية الاجتماعية، لمصراوي وقتها.

وبحسب ما ذكرته وزيرة التضامن اليوم فإن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة هو أحد البرامج الهامة التي ستعمل عليها الوزارة هذا العام حيث سنعمل على تغطية العجز في الحضانات والذي وصلت نسبته إلى ما يقرب من 80% على مستوى محافظات مصر.

وتعمل الوزارة على تشجيع إقامة الحضانات وتتيح الوزارة قروضًا من خلال بنك ناصر من أجل لذلك بفائدة مخفضة.

وتخطط الوزارة خلال المرحلة القادمة لتوقيع بروتوكول آخر لتطوير 150 حضانة أخرى في نطاق المشروع.

وتوقع علاء فتحي، مدير عام شركة مانفودز-ماكدونالدز مصر، ضخ 7 ملايين جنيه في إطار بروتوكول التعاون الذي وقعته شركته مع وزارة التضامن اليوم .

وينص البروتوكول على قيام وزارة التضامن الاجتماعي بالإشراف والمتابعة لتطبيق معايير الجودة والمنهج التربوي الموحد من سن يوم إلى 4 سنوات مع إتاحة البرامج التدريبية الخاصة بمرحلة الطفولة المبكرة والتي انتجتها الوزارة للجمعيات المستهدفة والإشراف على تدريب الميسرات على معايير الجودة والمنهج التربوي الموحد كما سيتم منح الميسرات شهادة دبلومة المنهج التربوي كما تقدم الوزارة التمويل اللازم لتطوير هذه الحضانات.

ويتضمن البروتوكول تصميم وتنفيذ جمعية "خير وبركة" برامج تطوير ودعم الطفولة المبكرة وخاصة تطبيق نموذج الحضانات المنزلية في المناطق الحضرية العشوائية والشعبية.

كما ينص البروتوكول على توفير شركة مانفودز(ماكدونالدز – مصر) لدعم الأنشطة وبناء القدرات والبنية التحتية وذلك لتهيئة المناخ الداعم لبيئة التعلم بمرحلة الطفولة المبكرة مع توفير الدعم المالي لتغطية أنشطة بناء القدرات وتطوير البنية التحتية للحضانات.