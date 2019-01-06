بعد تراجعها أمس.. ماذا حدث لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم؟

كتبت - دينا خالد:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس السبت، تزامنا مع العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 642 جنيهًا خلال تعاملات اليوم وهو نفس مستواه أمس.

واستقر الذهب عيار 18 عند 550 جنيها، وعيار 24 عند نحو 734 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 5136 جنيها.

وأرجع نادي نجيب استقرار أسعار الذهب في السوق المحلي إلى ثبات العطلة الأسبوعية لبورصات الذهب العالمية، والتي تنعكس تحركات الأسعار فيها على السوق المحلي.