جلوبال تيلكوم توضح أوجه صرف زيادة رأسمالها بقيمة 11.2 مليار جنيه

كتب- مصطفى عيد:

أكدت شركة جلوبال تيلكوم القابضة، في بيان أرسلته للبورصة اليوم الأحد، نيتها زيادة رأسمالها بواقع 11.2 مليار جنيه (أي ما يعادل حوالي 624.7 مليون دولار) من خلال إصدار 19.3 مليار سهم جديد بقيمة اسمية 0.58 جنيه للسهم.

وقالت الشركة إنه سيتم تنفيذ زيادة رأس المال من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب وفقا لحصة كل منهم في رأسمال الشركة في تاريخ الاستحقاق / تاريخ الحق في الاكتتاب، والذي سيتم الإعلان عنه لاحقا بعد الحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ العملية.

وأضافت أن كل مساهم في التاريخ المذكور سيحصل على حقوق اكتتاب قابلة للتداول في البورصة المصرية، وسيكون له حق الاكتتاب في الأسهم الجديدة أو بيع حقوق الاكتتاب والاستفادة بمتحصلات البيع.

وذكرت الشركة أنها تعتزم استخدام صافي حصيلة زيادة رأس المال في تلبية الالتزامات المالية للشركة حتى نهاية عام 2019، بما في ذلك القروض والمستحقات لمجموعة فيون "المساهم الرئيسي بالشركة".

كما أشارت الشركة إلى أنها تعتزم استخدام هذه الحصيلة أيضا في توفير السيولة اللازمة لدعم شركاتها التابعة وتلبية احتياجاتها على المدى القصير مع التركيز على عملياتها في بنجلاديش، والتي استثمرت الشركة خلال عام 2018 في التوسع بقدرات وترددات شبكة التليفون المحمول بها.

وقالت الشركة إنه بالإضافة إلى التدفقات النقدية المتوقع تحقيقها من الشركات التابعة لها، تنوي الشركة استخدام صافي حصيلة زيادة رأس المال في الآتي:

- سداد التزامات الفوائد بالدولار الأمريكي التي ستستحق في عام 2019 بقيمة 118 مليون دولار (أي ما يعادل 2.1 مليار جنيه وفقا لسعر صرف الدولار الحالي المعلن عند 17.9 جنيه)، وذلك عن سندات ذات أولوية بقيمة 500 مليون دولار مستحقة في عام 2020، وسندات ذات أولوية أخرى بقيمة 700 مليون دولار مستحقة في عام 2023.

- تخصيص حتى مبلغ 300 مليون دولار (أي ما يعادل 5.4 مليار جنيه) لتمويل احتياجات إعادة التمويل المحتملة الخاصة بسندات ذات أولوية مستحقة في النصف الأول من عام 2019 على مستوى الشركة التابعة في بنجلاديش، و / أو سداد جزء من التزامات الديون للشركة، بما في ذلك تسوية مستقبلية محتملة للمنازعات القضائية.



- سداد مليون دولار (أي ما يعادل 1.8 مليار جنيه) قيمة التسهيل الائتماني الدوار لشركة فيون هولدنجو بي. في.

- سداد مدفوعات فائدة تقدر بحوالي 40 مليون دولار (أي ما يعادل 716 مليون جنيه) عن التسهيل الائتماني الدوار لشركة فيون هولدنجز بي. في.



- سداد الأرصدة المستحقة لمجموعة فيون الخاصة بتكاليف خدمات الدعم الفني التي تمت الموافقة عليها في الجمعية العامة للشركة في عام 2015، والتي تبلغ قيمتها 91 مليون دولار (أي ما يعادل 1.6 مليار جنيه).

- تخصيص 15 مليون دولار (أي ما يعادل 268.5 مليون جنيه) للأغراض العامة بالشركة.

وقال فنشنزو نشي الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال تيلكوم القابضة، إن الشركة نجحت في تنمية قاعدة عملائها إلى 104 ملايين عميل في 30 سبتمبر الماضي، مع الحفاظ على هامش الأرباح التشغيلية المجمعة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك عند 44.5% خلال أول 9 أشهر من عام 2018.

وأضاف أنه على الرغم من الأداء القوي الذي حققته الشركة من خلال شركاتها التابعة، غير أن تقلب أسعار صرف العملات والتحديات المصاحبة لتغيير التشريعات والقوانين التنظيمية في الأسواق التي تعمل بها فرض العديد من الضغوط على الشركة، وأبرزها عدم القدرة على توزيع الأرباح المحققة من شركتها التابعة في باكستان في ظل استمرار أزمة انخفاض احتياطي النقد الأجنبي.

وذكر "نشي" أن إدارة الشركة تواصل عملها مع مختلف الهيئات التنظيمية المحلية والشركات التابعة من أجل ضمان ترسيخ مكانة الشركة القابضة وتهيئتها لتحقيق النمو وتعزيز معدلات الربحية خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الشركة قامت بالتعاون مع المستشارين الخارجيين لدراسة مختلف سبل ومقترحات ترتيب التمويل اللازم لتلبية احتياجاتها، موضحا أن مقترح زيادة رأس المال مثل القرار الأمثل لضمان حماية مصالح جميع الأطراف ذات الصلة، نظرا لمردوده الإيجابي على تعزيز المركز المالي للشركة وتقليص اعتمادها على شركة فيون.

كما تساهم زيادة رأسمال الشركة في توفير السيولة اللازمة لتجاوز التحديات المتعلقة بتوزيع أرباحها المحققة من شركتها التابعة، وبالتالي تعظيم العائد الاستثماري للمساهمين، وفقا للرئيس التنفيذي لجلوبال.

وقال إن شركة جلوبال تيلكوم القابضة أصبحت أكثر استعدادا للاستفادة من نمو الأسواق التي تعمل بها خلال الفترة المقبلة، مستفيدة من المقاومات "الفريدة" لتلك الأسواق والتوجهات والأسس الاقتصادية والاستهلاكية المواتية التي تحظى بها على المدى الطويل.

ويصل رأسمال الشركة الحالي إلى 2 مليار و738.3 مليون جنيه عن عدد أسهم 4 مليارات و721.1 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم 0.58 جنيه.