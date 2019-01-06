"مصر للبترول" تستهدف 64 مليار جنيه مبيعات خلال العام المقبل

كتب - مصطفى عيد:

قال حسين فتحي رئيس شركة مصر للبترول، إن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات وخدمات مباعة خلال العام المالي المقبل بحوالي 64 مليار جنيه لأول مرة في تاريخ الشركة، في إطار دورها في تسويق المنتجات البترولية الرئيسية، والزيوت المعدنية، والشحوم، ووقود الطائرات والسفن، والمنتجات الكيماوية.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لعدد من الشركات بينها التعاون للبترول، ومصر للبترول، والبتروكيماويات المصرية، لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي الجديد 2019-2020، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد.

وأضاف فتحي أن شركته تخطط لزيادة حصتها في تموين الطائرات إلى 856 ألف طن، وزيادة مبيعات مواد تموين السفن إلى 190 ألف طن خلال العام المقبل، بالإضافة إلى المحافظة على صدارتها في ترتيب شركات تسويق المنتجات البترولية من حيث عدد المحطات بإضافة 20 محطة جديدة لخدمة وتموين السيارات خلال عام 2019-2020.



وتستهدف مصر للبترول أيضا تطوير 120 محطة خلال العام المقبل، والتوسع في عدد المحطات التي تقوم بتوزيع بنزين 95، في ظل الإقبال المتزايد عليه من 60 محطة حالياً إلى 177 محطة بنهاية العام المالي القادم.

وقال عادل عياد رئيس شركة التعاون للبترول، إنه من المخطط تسويق حوالي 8.2 مليون طن من المنتجات البترولية وتموين السفن والزيوت والكيماويات والمواد الثانوية تقدر بأكثر من 54.3 مليار جنيه خلال عام 2019-2020.

وأضاف عياد أن هذه المنتجات تشمل منتجات بترولية مقدرة بحوالي 7.5 مليون طن وقيمتها أكثر من 47 مليار جنيه، وتموين سفن بكميات بحوالي 180 ألف طن بقيمة بحوالي 1.5 مليار جنيه، و80 ألف طن زيوت قيمتها بحوالي 2.3 مليار جنيه، وكيماويات ومواد ثانوية بحوالي 479 ألف طن بقيمة تتعدى 3.5 مليار جنيه.

وذكر محمد عبد العزيز رئيس شركة البتروكيماويات المصرية، أن شركته تستهدف خلال العام المالي المقبل إنتاج 90 ألف طن من البولي فينيل كلورايد، و65 ألف طن من الصودا الكاوية، و15 ألف طن من حامض الهيدروكلوريك.

كما تستهدف البتروكيماويات المصرية أيضا تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد باستثمارات أكثر من 265 مليون جنيه، وإضافة مفاعل جديد لمصنع البولي فينيل كلورايد لرفع طاقته الإنتاجية، والبدء في مشروعات التوسعات المستقبلية، بحسب ما قاله محمد عبد العزيز.