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    استقالة محمد الدهان من "إعمار مصر" وتعيين مصطفى القاضي مديرا تنفيذيا

    01:15 م الأحد 06 يناير 2019
    استقالة محمد الدهان من "إعمار مصر" وتعيين مصطفى القاضي مديرا تنفيذيا

    محمد الدهان

    القاهرة- مصراوي:

    قالت شركة إعمار مصر، اليوم الأحد، إن مجلس إدارتها وافق في اجتماعه يوم الخميس الماضي، على قبول استقالة محمد الدهان الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة.

    وقرر مجلس إدارة الشركة تعيين مصطفى القاضي، مديرًا تنفيذيا للشركة، وتفويضه في مخطابة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية بأية إفصاحات لحين تعيين مدير لعلاقات المستثمرين، بحسب إفصاح الشركة للبورصة المصرية.

    وإعمار مصر من أكبر المطورين العقاريين في السوق المحلي، وتبلغ محفظة استثماراتها في البلاد نحو 53 مليار جنيه وفقا لموقعها الإلكتروني.

    والدهان كان من أبرز قيادات شركة إعمار، ولم تفصح الشركة عن أسباب استقالته.

    ومن أهم مشروعات إعمار في مصر مشروع (أب تاون كايرو) الذي يقع على مساحة 4.5 مليون متر مربع في القاهرة وعلى ارتفاع 200 متر فوق سطح البحر ومشروع مراسي الذي يقع على مساحة 6.5 كيلومتر مربع على ساحل البحر المتوسط ومشروع ميفيدا على مساحة 3.8 مليون متر مربع في التجمع الخامس بمدينة القاهرة.

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