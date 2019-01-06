"أنابيب البترول": مشروعات العام المقبل تسهم في نقل 51 مليون طن منتجات

كتب - مصطفى عيد:

قال عبدالمنعم حافظ رئيس شركة أنابيب البترول، إن من المخطط أن تنقل مشروعات الشركة الجديدة خلال العام المالي المقبل كميات من الخام والمتكثفات والمنتجات البترولية تقدر بحوالي 51.4 مليون طن، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد.

وعرض حافظ المشروعات الجاري العمل بها حالياً ضمن خطة العام المالي الحالي، وكذلك المشروعات التي يتم تنفيذها بمناطق السخنة وبورسعيد وسيدي كرير والحمرا في إطار المشروع القومى لتحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز الطبيعي والبترول وموقف تقدم الأعمال بها، خلال الجمعية العامة للشركة برئاسة طارق الملا وزير البترول.

كما عرض حافظ أهم مشروعات الموازنة الاستثمارية للعام المالي المقبل، ومنها استكمال أعمال خط وادي فيران / رأس بكر البحري، وإحلال وتجديد 3 خطوط من خورشيد حتى أبوقير.

وتشمل هذه المشروعات إحلال وتجديد الجزء الأخير من خط نقل المنتجات البترولية بنها / الزقازيق، وإحلال وتجديد جانب من خط السويس / مسطرد، وخط التبين / أسيوط، وخط طنطا / المحلة، وخط مسطرد / محطة كهرباء شبرا الخيمة، بالإضافة إلى إحلال وتجديد 5 مستودعات بالسويس والمكس بالإسكندرية.

كما تنفذ الشركة مشروعات رفع كفاءة خطوط الخام والمنتجات ومن أهمها استكمال إنشاء 3 مستودعات بمحطات المكس وبنها وطنطا، وإنشاء خط 12 بوصة من محطة بدر حتى مطار القاهرة الدولي لتأمين إمداده بالترباين.

وتتضمن هذه المشروعات إنشاء خط 16 بوصة منتجات من بياض العرب حتى بني هارون بمحافظة بني سويف لتأمين ورفع معدلات تدفيع المنتجات البترولية من التبين لمحطات كهرباء جنوب حلوان والكريمات، وشركات التوزيع بالفيوم وبني سويف.

وأكد الوزير ضرورة البدء فوراً في إعداد برنامج عمل لتعظيم استغلال شبكة خطوط نقل المنتجات البترولية بما يحقق الاستفادة القصوى منها في ظل تناقص المنقول من المازوت عبر خطوط الانابيب مع توافر الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء.

وأضاف الوزير أنه يجب البدء أيضا في التخطيط لتنفيذ البنية الأساسية لمنطقة العلمين وظهيرها لمقابلة خطط التوسع الاقتصادي لهذه المنطقة.