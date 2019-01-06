بنك مصر يوقع اتفاق تعاون مع إحدى شركات "فكرتك شركتك" التابعة للاستثمار

البترول تتعاقد مع "تنمية المشروعات" لتحويل 4 آلاف سيارة للعمل بالغاز

كتب - مصطفى عيد:

شهدت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين بنك مصر وشركة باي ناس، إحدى شركات مبادرة "فكرتك شركتك" التابعة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، لتوفير منصة إلكترونية لتقديم خدمات لتنظيم الموارد البشرية ودفع الرواتب عن طريق بطاقة مصممة خصيصاً لـ "باي ناس".

وبحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وقع البروتوكول كل من محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ومحمد منير المدير العام لشركة "باي ناس".

وقالت وزارة الاستثمار، إن توقيع هذا البروتوكول يأتي في ظل دور الوزارة الفعال في دعم رواد الأعمال وتمكين الشركات الناشئة من خلال منصة "فكرتك شركتك" لريادة الأعمال.

وقالت سحر نصر إن بروتوكول التعاون يشجع الشمول المالى، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال قيام شركة "باي ناس" بتوفير نظام إلكتروني مطور لإدارة الموارد البشرية لتلك الشركات يوفر عدة خدمات، على سبيل المثال وليس الحصر (الحضور والانصراف - تسجيل الإجازات - احتساب المرتبات والحوافز.... الخ).

وأضافت الوزيرة أنه وفقا للبروتوكول يقوم بنك مصر بتوفير خدمة دفع الرواتب وصرف المستحقات المالية إلكترونيا عن طريق بطاقة مصممة خصيصاً بما يشكل تحولاً من التعاملات النقدية إلى التعاملات اللانقدية وبما يتماشى مع سياسة الدولة لتشجيع الشمول المالي.

وقال مدير عام شركة "باي ناس"، إن هذا البروتوكول هو استكمال للبروتوكول الموقع مع شركة فيزا العالمية، بهدف توفير الدعم التكنولوجي في مجال المدفوعات الرقمية عبر بنك مصر، ويسمح بتوفير حلول الدفع والقبول للمدفوعات الرقمية من خلال منتجات "فيزا" بنك مصر.

وأضاف أن هذه الشراكة هي أحد الأمثلة الواضحة لسياسات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وبنك مصر، و"فيزا" في دعم ريادة الاعمال وتمكين الشركات الناشئة ودمجها في الاقتصاد الرسمي عبر آليات وخدمات وحلول تضمن نموها واستفادتها من خدمات تكنولوجية متطورة تتضمن خدمات المدفوعات الرقمية التي تدفع باتجاه نشر الشمول المالي.

وذكر رئيس بنك مصر، أن هذا البروتوكول يأتي انطلاقاً من الالتزام المشترك تجاه دعم التنمية والشمول المالي في مصر والتحول للتعاملات المصرفية اللانقدية، وفي إطار دور البنك كأحد المؤسسات المالية العاملة بمجال التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية، وكذلك تماشيا مع دوره المهم في تنمية الاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي وزيادة الناتج القومي.

وأشار إلى أن البنك يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها تساهم في توفير فرص العمل وزيادة المنتجات المحلية.

وأكدت الوزيرة، أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على دعم المنظومة المتكاملة لرواد الأعمال، والتى تعد من ضمن أولويات القيادة السياسية فى هذه المرحلة.

وقالت إن هذا البروتوكول يدعم المستثمر الصغير وهو بداية لدعم وتمكين الشباب خلال المرحلة المقبلة ليس فقط من خلال التمويل ولكن أيضا من خلال الدعم الفني، موضحة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي حريصة من خلال "فكرتك شركتك"، و"فلك" لدعم الشركات الناشئة.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تركز على 3 محاور رئيسية هي إطار داعم ومحفز لريادة الأعمال، وتحويل أحلام الشباب إلى واقع، والفكرة إلى مشروع على أرض الواقع، لذلك جاءت مبادرة فكرتك شركتك لدعم الشركات الناشئة.

وأضافت أن المبادرة مبنية على الشراكة مع رواد الأعمال ودعمهم بنسبة 100% وبتمويل يصل إلى 500 ألف جنيه، وكان من أبرز مشروعات المبادرة في المرحلة الأولى هي شركة "باي ناس".

وشركة "باي ناس" هي إحدى الشركات العاملة في تقديم الخدمات التكنولوجية المتطورة للشركات والهيئات والمؤسسات والمنشآت، وتملك منصة إلكترونية لتقديم خدمات لتنظيم الموارد البشرية ودفع الروتب وتقديم خدمات التأمين، وفقا لمديرها العام محمد منير.