شعبة المحمول تطالب بإنهاء أزمة محلات الممشى السياحي ببورسعيد بشكل ودي

كتبت- منار الرخ:

طالبت شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة التجارية، الجهات المعنية بسرعة التدخل لإنهاء أزمة محال تجار المحمول بعد قرار محافظ بورسعيد بإزالة المحلات أسفل الممشى السياحي بشارع فلسطين بمحافظة بورسعيد، بحيث لا يكون لها مردود سلبي علي أي طرف.

وقال محمد طلعت رئيس شعبة المحمول، في بيان للشعبة اليوم الأحد، إن "الشعبة ترغب في حل هذه الأزمة بشكل ودي، ودون أن يتضرر أي طرف".

وأشار طلعت، إلى ضرورة أن يأخذ كل طرف حقه سواء التجار أصحاب محال المحمول الذين لديهم التزامات معيشية، أو الدولة التي لها حق يجب الحفاظ عليه من الجميع، والمساهمة في خطتها التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وهو ما يصب في النهاية في صالح الأجيال المتعاقبة من أبناء مصر.

وكانت محافظة بورسعيد أصدرت، بيانًا توضيحيًا، بشأن قرار إزالة المحلات أسفل الممشى السياحي بشارع فلسطين بالمحافظة، حيث أكد المحافظ عادل الغضبان، أن معظم المحال التجارية بالممشي السياحي تم تأجيرها من الباطن، وأن الدولة لن تفرط في حقها.

وأشار الغضبان إلى أن المحال التجارية المتواجدة بالممشى السياحي انتهت عقودها، وعليها مديونية بقيمة 3 ملايين جنيه لصالح الجهاز التنفيذي.