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    تقرير: هواوي تتصدر مبيعات هواتف المحمول محليًا خلال شهر نوفمبر

    05:07 م السبت 05 يناير 2019
    تقرير: هواوي تتصدر مبيعات هواتف المحمول محليًا خلال شهر نوفمبر

    هواوي تتصدر مبيعات هواتف المحمول محليًا

    كتب- محمد علاء الدين:
    تصدرت شركة هواوي مبيعات سوق الهواتف الذكية خلال شهر نوفمبر الماضي بحصة سوقية قدرها 24.4% بفارق طفيف عن شركة سامسونج صاحبة المركز الثاني، بحسب تقرير مؤسسة GFK لمبيعات الربع الثالث للعام الماضي.
    ورغم تراجع الحصة السوقية لشركة هواوي من 26.4% خلال شهر سبتمبر إلى 24.4% بنهاية نوفمبر، إلا أنها احتفظت بصدارة مبيعات السوق.
    وجاءت سامسونج في المرتبة الثانية بالقائمة بحصة سوقية قدرها 23.5% بنهاية شهر نوفمبر، وانخفضت حصة سامسونج السوقية من 24.3% في سبتمبر لتسجل 23.5% في نوفمبر.
    وأظهرت احصاءات GFK نموًا في الحصة السوقية لشركة أوبو خلال شهر نوفمبر، مقارنة بشهر سبتمبر، حيث بلغت الحصة السوقية لشركة أوبو في نوفمبر 17.6% مقابل 10.8% في سبتمبر الماضي.
    وجاءت شركة انفينكس في المرتبة الرابعة بالقائمة من حيث الحصص السوقية لمبيعات الهواتف الذكية في مصر خلال شهر نوفمبر بحصة سوقية قدرها 14.6% مقابل 16.8% في شهر سبتمبر الماضي.
    فيما حلت شاومي بالمركز الخامس بحصة سوقية قدرها 4.4% بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 5.5% في شهر سبتمبر 2018.
    من جانب أخر أظهر تقرير GFK تصدر سامسونج مبيعات الهواتف الذكية من حيث القيمة المالية، حيث استحوذت سامسونج على 25.5% من مبيعات السوق بنهاية نوفمبر الماضي، تلتها هواوي بحصة سوقية قدرها 24%، ثم أوبو بنحو 22.5%.
    وجاءت انفينكس بالمركز الرابع بحصة سوقية قدرها 9.3% بنهاية نوفمبر الماضي، ثم شركة أبل بحصة سوقية قدرها 5.3%.

    مبيعات المحمول شركة هواوي
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