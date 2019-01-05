بنك ناصر يبدأ إعادة تدوير قرض "مستورة" لخدمة عملاء جدد

كتبت - منال المصري:

قال مصدر مسؤول في بنك ناصر الاجتماعي، لمصراوي، إن البنك بدأ في إعادة تدوير قرض "مستورة" حيث تجاوزت التمويلات 250 مليون جنيه حتى نهاية الشهر الماضي.

وكان صندوق تحيا مصر ضخ خلال العام الماضي تمويلات بقيمة 250 مليون جنيه لتمويل برنامج مستورة للمرأة المعيلة، ويتم تنفيذها من خلال فروع بنك ناصر المنتشرة على مستوى الجمهورية وبالتنسيق مع أكثر من 4 آلاف لجنة زكاة تابعة للبنك .

ويستهدف البرنامج تمكين المرأة اقتصاديًا ورفع مؤشرات الأسر وإخراجها من مرحلة العوز بمساعدتها على تنفيذ مشروعات متناهية الصغر لتصبح قادرة على الإنتاج وخلق مصادر لزيادة دخل الأسر خاصة التي تعولها النساء.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة إلى أن بعض عملاء قرض مستورة بدأوا سداد قروضهم بشكل منتظم دون وجود تعثر، ويعمل البنك على إعادة إقراضها مرة أخرى.

وأوضح المصدر أن فروع البنك بدأت تتلقى من وزارة الاتصالات طلبات ترشيح لتدريب الشباب في مبادرة وظيفة تك، حيث يضخ البنك قيمة الدورة التدريبية للشركة بعد انتهائها من تدريب الشاب على أن يقوم الشاب بسداد قيمة القرض الذي يتمثل في تكلفة الدورة التدريبية بدون فائدة.

وبدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الشهر الماضي مبادرة "وظيفة تك" للتدريب من أجل التوظيف بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف تدريب الراغبين من الشباب في العمل بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويتراوح تكلفة التدريب للمتدرب الواحد وفقا للتخصص بين 20 و 40 ألف جنيه، فيما يحصل على وظيفة بعد التخرج براتب يتراوح بين 3500 جنيه و10 آلاف جنيه.