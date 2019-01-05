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    بنك مصر يستلم نصف مليون كارت ميزة لتوزيعها على العملاء

    10:00 م السبت 05 يناير 2019
    بنك مصر يستلم نصف مليون كارت ميزة لتوزيعها على العملاء

    بنك مصر

    كتبت - منال المصري:

    تسلم بنك مصر، نصف مليون كارت ميزة، أصدرتها شركة آي فاينانس، بحسب ما قاله محمود كمال رئيس قطاع البطاقات في الشركة لمصراوي.

    وأوضح كمال، لمصراوي، أن بنك مصر تسلم جميع كروت ميزة خلال الأيام الماضية، وسلمها للعملاء، وسيبدأ ترويج الكارت بداية من غد الأحد .

    ويستعد البنك المركزي والقطاع المصرفي مع بداية العام الجديد، لإطلاق كارت ميزة، وهو أول كارت وطني بعلامة تجارية مصرية، بهدف ميكنة المدفوعات محليًا تنفيذًا لرؤية المجلس القومي للمدفوعات والبنك المركزي في التحول لمجتمع لا نقدي.

    وقال كمال، إن جميع ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع ببنك مصر جاهزة لاستخدام ميزة للسحب والايداع والمشتريات .

    ويخطط بنك مصر لإصدار مليون كارت من ميزة خلال العام الجاري، بحسب كمال.

    وأشار مسؤول الشركة، إلى أن آي فاينانس تجري مفاوضات حاليا مع 3 بنوك كبرى لإصدار كارت ميزة.

    كما يخطط البنك الأهلي، لإصدار مليون كارن ميزة خلال العام الجاري، بحسب ما قاله علاء فاروق رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري في حوار سابق لمصراوي.

     

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