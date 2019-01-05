للطلاب.. شروط وطريقة التقديم لبرنامج وزارة الاتصالات لريادة الأعمال

كتب-محمد علاء الدين:

أعلن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن فتح باب التسجيل في الدورة الثانية عشر من برنامج بناء قدرات طلاب الجامعات في مجال الإبداع وريادة الأعمال " "InnovEgypt الذي يعقد في الفترة من 26 يناير إلى 7 فبراير 2019.

ويعرض مصراوي في هذا التقرير كيفية التقديم للبرنامج وشروطه.

ما هو برنامج InnovEgypt؟

يعتبر برنامج InnovEgypt برنامج جامعي في مجال الإبداع وريادة الأعمال وموجه إلى طلبة الجامعة في تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الراغبين أن يكونوا مبدعين ورواد أعمال في المستقبل، إما من خلال وضع خطواتهم الأولى في مجال الإبداع أو من خلال إظهار مهارات مطلوبة بشكل كبير من الشركات المحلية ومتعددة الجنسيات.

من يستطيع التقدم؟

يستهدف البرنامج بناء قدرات طلاب الجامعات في مجال الإبداع وريادة الأعمال، وخاصة الذين يدرسون في التخصصات ذات العلاقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذين قد أنهوا بنجاح السنة الدراسية الثانية من كليات الهندسة أو الحاسبات والمعلومات أوالعلوم قسم حاسب آلي أو المعاهد الهندسية أو كلية التجارة قسم نظم معلومات.

شروط البرنامج:

1- الطلاب الذين يدرسون في التخصصات ذات العلاقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذين قد أنهوا بنجاح السنة الدراسية الثانية

2- تكون الأولوية للطلاب الذين ينفذون مشروع تخرجهم في السنة الدراسية التالية.

3- يجب أن يكون الطالب مسجلاً في EgyptInnovate.com

4- المشاركة الفعلية في فاعليات للطلبة داخل الجامعة أو أنشطة تطوعية واجتماعية خارج الجامعة.

5- تملك مهارات قيادية وقدرة على العمل داخل فريق.

6- الاهتمام بالعمل كرائد أعمال.

7- إتقان اللغة الإنجليزية.

8- التزام المشاركين بحضور برنامج المعسكر (6 أيام من 9 صباحًا وحتى 6 مساءً).

خطوات التقديم:

1- إن لم تكن سجلت من قبل في قاعدة بيانات منصة إبداع مصر، سجل أولًا في قاعدة بيانات منصة إبداع مصر عن طريق الرابط التالي: EgyptInnovate.com/user/register

2- سوف يصلك بريد إلكتروني يحتوي الرقم المسلسل الخاص بك سجله واحتفظ به، لتستخدمه في الخطوة التالية.

3- املأ نموذج التسجيل الموجود على موقع.

4- بعد ذلك يتم اختيار أفضل 75 طالبًا من كل جامعة لحضور البرنامج

5- ويتلقى الطالب الذي يتم اختياره بريدًا إلكترونيًا للتأكيد على قبولك

محتوى البرنامج:

InnovEgypt يتكون من 3 وحدات رئيسية:

1- إدارة الإبداع والتكنولوجيا: دورة تفاعلية مدتها يومان حول أساسيات إدارة الإبداع والتكنولوجيا

2- معسكر التفكير الإبداعي: ومدته يومان يتعلم الطلاب خلاله كيفية استخدام تقنيات مختلفة لتوليد أفكار أعمال إبداعية بناء على التحديات الواقعية.

3- ريادة الأعمال: ومدتها يومان وتغطي المفاهيم الأساسية لريادة الأعمال وتعطي تدريب مفصل على الأدوات الأساسية التي يطلبها رواد الأعمال المحتملين لبدء أعمالهم الجديدة.

هدف البرنامج:

يهدف برنامج InnovEgypt إلى خلق قاعدة مصرية من الكفاءات المؤهلة من المبدعين ورواد الأعمال المتوقعين من خلال تقديم تدريب شامل حول إدارة الإبداع والتكنولوجيا وحول ريادة الأعمال للطلاب بناء على أفضل الممارسات والدروس المستفادة عن طريق:

1- تقديم المعرفة الأساسية حول إدارة الإبداع والتكنولوجيا.

2- تمكين الطلاب من خلق أفكار إبداعية تتناول تحديات فعلية باستخدام تقنيات منهجية.

3- تعلم طريقة حماية الإبداع من خلال حقوق الملكية الفكرية والموضوعات المتعلقة بها مثل حقوق النشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية وتبادل الملكية الفكرية.

4- تطوير مهارات خاصة بريادة الأعمال من خلال تقديم المفاهيم الأساسية لريادة الأعمال وتطبيق التعلم التفاعلي لاستخدام أدوات أساسية مطلوبة لبدء أعمال ومشروعات جديدة.