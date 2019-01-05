تعرف على أنواع الشهادات الادخارية الدولارية والفائدة عليها في 3 بنوك

كتبت- منال المصري:

تطرح البنوك العامة أو الخاصة شهادات ادخارية دولارية للمصريين سواء بالداخل أو الخارج.

وتصرف البنوك العائد على الشهادة بالدولار، ويتم صرف الفائدة بدورية شهرية، أو 3 أشهر، أو 6 أشهر أو سنه، حسب نوع الشهادة وسياسة كل بنك.

وتبيع البنوك شهادات دولارية بآجال مختلفة سنة أو 3 سنوات أو 3 سنوات بفائدة ثابتة، وهي الأكثر انتشارا على مستوى الجهاز المصرفي، أو بعائد متزايد يتم رفعه سنويًا على مدار أجال الشهادة، أو بعائد تراكمي يضاف إلى أصل الشهادة في نهاية مدتها.

وتسمح البنوك بشراء الشهادة الدولارية من أول 100 دولار ومضاعفاته أو 500 دولار ومضاعفاته، أو ألف دولار ومضاعفاته حسب سياسة كل بنك ونوع الشهادة.

وتسمح البنوك لحاملي الشهادة باسترداد أصلها قبل انتهاء أجلها وذلك بعد مرور 6 أشهر أو سنة على شرائها حسب نوعها وآجالها، ولكن بعد خصم بعض الرسوم المتفق عليها مع العميل.

وتمنح البنوك بعض المزايا على الشهادات الدولارية مثل إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة للحصول.

ويعرض "مصراوي" في التقرير التالي أنواع الشهادات الدولارية والعائد عليها ودورية صرف الفائدة، في 3 بنوك عامة وهم الأهلي المصري ومصر والقاهرة:

البنك الأهلي المصري:

يقدم البنك 6 أنواع من الشهادات الدولارية بآجال مختلفة ودورية صرف عائد متباين من شهادة إلى أخرى:

1- الشهادة الذهبية الجديدة (أمان) : يبلغ أجال الشهادة 3 سنوات، بفائدة 4.25% سنويًا ويصرف العائد كل 3 أشهر، ويبدأ شراء الشهادة من أول 500 دولار كحد أدنى.

2- شهادة المصري الدولاري: يبلغ أجالها 3 سنوات، بفائدة 4% سنويًا ويصرف العائد كل 6 أشهر ويبدأ شراء الشهادة من أول ألف دولار.

3- الشهادة الذهبية: ويبلغ أجل الشهادة 3 سنوات، بفائدة 3%، ويصرف العائد كل شهر، ويبدأ شراء الشهادة من أول 100 دولار ومضاعفاتها.

4- شهادة أهل مصر الدولارية: ويبلغ أجال الشهادة 5 سنوات، بفائدة 5.25%، ويصرف العائد كل 3 أشهر، ويبدأ شراء الشهادة من أول 500 دولار.

5- شهادة أهل مصر: يبلغ أجل الشهادة 7 سنوات، وبفائدة 5.75% ويصرف العائد كل 3 أشهر، ويبدأ شراء الشهادة من أول ألف دولار.

6- شهادة بلادي ( للمصريين العاملين بالخارج): ويتم بيعها للمصريين بالخارج فقط من أول 100 دولار ومضاعفاته وتنقسم إلي ثلاث أنواع من الشهادات حسب أجل الشهادة والعائد عليها وهم:

شهادة بلادي لمدة عام بفائدة 3.5% ويصرف العائد كل 6 أشهر .

شهادة بلادي لمدة 3 سنوات بفائدة 4.5% ويصرف العائد كل 6 أشهر.

شهادة بلادي لمدة 5 سنوات بفائدة 5.5% ويصرف العائد كل 6 أشهر.

بنك مصر:

يقدم البنك 5 أنواع من الشهادات الدولارية بأنواع مختلفة وهم:

1- شهادة الثبات الدولارية: يبلغ أجل الشهادة 3 سنوات، وتمنح فائدة 4.25%، ويصرف العائد كل 3 أشهر، ويبدأ شراء الشهادة من أول 100 دولار.

2- الشهادة الدولارية: يبلغ آجالها 5 سنوات بفائدة 5.25% ويصرف العائد كل 3 أشهر ويبدأ شراء الشهادة من أول 100 دولار.

3- شهادة الاختيار التراكمية: تمنح العائد مع نهاية مدة الشهادة، ولا يسمح البنك باستردادها إلا بعد مرور عام على الأقل وتنقسم إلى ثلاث أنواع:

الشهادة التراكمية لمدة سنة واحدة، بفائدة 2% ويتم شراء الشهادة من أول ألف دولار.

الشهادة التراكمية لمدة 3 سنوات، بفائدة 3% ويتم شراء الشهادة من أول ألف دولار.

الشهادة التراكمية لمدة 5 سنوات وتقدم فائدة 3.5% ويتم شراء الشهادة من أول ألف دولار.

4- الشهادة المتزايدة: تتميز بارتفاع العائد كل سنة عن الأخرى ويبلغ أجال الشهادة 10 سنوات، ويبدأ شرائها من أول 500 دولار، ويتباين العائد في العام الواحد حسب دورية صرف.

ويتراوح الفائدة في أول عام بين 2% على دورية صرف العائد الشهري، أو 2.25% على دورية صرف العائد 3 أشهر، أو 2.5% على دورية صرف العائد كل 6 أشهر، أو 2.75% على دورية صرف العائد السنوية .

ويتزايد العائد سنويًا حتى يصل في السنة العاشرة إلى 6.75% على دورية صرف العائد الشهري، أو 7% على الربع سنوي، أو 7.25 على 6 أشهر أو 7.75% على السنوي.

5- شهادة بلادي (للمصريين العاملين بالخارج): وتنطبق مع شهادة البنك الأهلي في الأنواع والأجال ودورية صرف العائد.

بنك القاهرة:

ويقدم البنك 3 أنواع من الشهادات الدولارية:

1- شهادة البريمو: يبلغ أجل الشهادة 3 سنوات، وتقدم فائدة 4% بعائد شهري، أو 4.25% بعائد ربع سنوي، أو 4.5% بعائد يصرف سنويًا ويبدأ شراء الشهادة من أول 100 دولار.

2- شهادة البريمو: يبلغ آجالها 5 سنوات، وتقدم فائدة 4.75% بعائد شهري، أو 5.25% بعائد يصرف كل 3 أشهر، ويبدأ شراء الشهادة من أول 100 دولار.

3- شهادة بلادي ( للمصريين العاملين بالخارج): يقدم البنك نفس العائد وأجال شهادات بلادي مثل البنك الأهلي.