وزير الصناعة يبحث مع رئيس شركة "إل جي" التوسع في السوق المصري

كتبت- دينا خالد:

عقد عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة لقاءً مع دون كواك، رئيس مجلس إدارة شركة LG "إل جي" مصر للإلكترونيات لبحث خطط الشركة المستقبلية للتوسع بالسوق المصري وزيادة صادرات الشركة إلى الأسواق الخارجية.

وقال نصار في بيان صحفي اليوم السبت إن اللقاء استعرض رغبة الشركة في تعميق التصنيع المحلي لمنتجاتها من خلال زيادة نسبة استخدام المكونات المحلية فضلاً عن زيادة القيمة المضافة لهذه المنتجات.

وأضاف نصار أن الشركة تسعى حالياً لزيادة توجهها لأسواق الدول الأفريقية وذلك في إطار خطة الوزارة لفتح أسواق جديدة بالقارة السمراء والتي تستهدف في إطارها التركيز على 12 سوقاً بشرق وغرب أفريقيا لتعزيز التعاون التجاري معها لا سيما وأن الشركة تصدر منتجاتها بالفعل لعدد من الدول الأفريقية أهمها المغرب.

وأكد نصار على أن الوزارة على أتم استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم للشركات العاملة بالسوق المصري للعمل وتذليل كافة التحديات التي قد تواجههم لإقامة المزيد من الاستثمارات في مصر.

وأشار نصار إلى أن الشركة تخطط حالياً لإنتاج منتجات جديدة للتصدير للأسواق الخارجية وتلبية احتياجات السوق المحلي، مشيرا إلى أن الشركة قد نجحت العام الماضي في تصدير 60% من إنتاجها للأسواق الخارجية وتخصيص 40% من الإنتاج للسوق المحلي.

وقال دون كواك، رئيس مجلس إدارة شركة إل جي مصر للإلكترونيات، في البيان إن الشركة متواجدة بقوة في السوق المصري منذ إنشاء الشركة أول مصانعها في مصر لإنتاج أجهزة التليفزيون.

وأشار كواك إلى أن الشركة حريصة على تعزيز تواجدها بالسوق المصري باعتباره أحد أهم الأسواق الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا واتخاذ مصر كمحور ارتكاز للتوجه نحو الأسواق الأفريقية.