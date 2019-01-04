"البترول" و"تنمية المشروعات" يوقعان عقدين لتحويل 4 آلاف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي

القاهرة - أ ش أ

وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عقدين بقيمة 20 مليون جنيه لتحويل 4 آلاف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي بالتعاون مع شركتي "كار جاس" و"غازتك".

قام بالتوقيع كل من الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات والمهندس هشام الصفتى رئيس مجلس إدارة شركة الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس) والمهندس عبدالفتاح فرحات رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز (غازتك)، وشهد التوقيع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

يأتي التعاقد في إطار مبادرة "نحو الغاز الطبيعي" التي أطلقها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووزارة البترول ويستهدف المساهمة في المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالوقود الثنائي، وتعزيز التعاون فى المشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، وتنفيذ استراتيجية الدولة لترشيد الطاقة وخفض الاعتماد على أنواع الوقود السائل.