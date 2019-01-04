كل ما تريد معرفته عن بطاقات "ميزة" للدفع الإلكتروني في سؤال وجواب

كتبت- منال المصري:

يستعد البنك المركزي والقطاع المصرفي مع بداية العام الجديد، لإطلاق كارت ميزة، أول كارت وطني بعلامة تجارية مصرية، بهدف ميكنة المدفوعات محليا تنفيذا لرؤية المجلس القومي للمدفوعات والبنك المركزي في التحول لمجتمع لا نقدي.

ومن المنتظر أن يطلق البنك المركزي كارت ميزة خلال الأيام المقبلة، حيث من المستهدف إصدار 20 مليون كارت خلال 3 سنوات، بحسب ما قاله أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لنظم المدفوعات وتكنولوجيا المعلومات، في تصريحات سابقة لمصراوي.

ويجيب علاء فاروق الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية في البنك الأهلي المصري، على عدد من الأسئلة المتعلقة بهذه البطاقة وإصدارها، والتي يقدمها مصراوي عبر السطور التالية.

- من هم العملاء المستهدفين من إطلاق كارت "ميزة"؟

بطاقات ميزة هي بطاقة المواطن، والغرض الأساسي من إصدارها هو التوسع في الشمول المالي بين شرائح المجتمع المختلفة، وتقليل تداول النقود بالسوق المحلية، وبالتالي سوف تستهدف بطاقات ميزة بأنواعها المختلفة كافة شرائح المجتمع بدءا من سن 16 عاما.

- متى سيتم تفعيل منظومة العمل بكروت ميزة للعملاء؟

تم بالفعل إصدار أول بطاقة دفع وطنية مسبقة الدفع تحمل علامة "ميزة" بالتعاون مع البنك المركزي المصري وشركة بنوك مصر خلال شهر يونيو الماضي، وجاري الاستعداد لطرح البطاقات بالسوق المحلية للجمهور مع الأيام الأولى للعام الجديد.

- كيف يستطيع العميل استخراج كارت ميزة؟

يمكن لأي عميل أو مواطن استخراج كارت ميزة المدفوع مقدما واستلامه في الحال بصورة مستند إثبات شخصية فقط وبمصاريف إدارية بسيطة.

كما لا يحتاج البنك من أي مواطن فتح حساب بنكي للحصول علي البطاقة المدفوعة مقدما، ويقوم العميل بشحنها نقديا حسب احتياجاته من أي فرع من فروع البنك أو ماكينات الصراف الآلي.

فهناك علاقة مباشرة بين نوعية المنتج المصدر من أجل الكارت وبين الإجراءات والمستندات المطلوبة، فهناك أيضا بطاقات خصم مباشر التي تستلزم وجود حساب يتم الخصم منه في المعاملات، وبطاقات مرتبات التي يتم صرف المرتبات عن طريقها.

- هل يرتبط إصدار كارت ميزة بامتلاك حساب توفير أو شهادات للعميل في البنك؟

هذا الشرط ينطبق فقط على بطاقات الخصم المباشر "Debit Cards" التي تسمح لحامليها بالتعامل المباشر على الحسابات المربوطة بالبطاقة في السحب النقدي أو الشراء وسداد مدفوعات الفواتير دون التوجه لفروع البنك.

- ما أنواع الخدمات التي ستوفرها بطاقة ميزة للعملاء؟

بطاقات ميزة ستمكن حامليها من حرية السحب النقدي من أرصدتهم عبر شبكة الصراف الآلي المحلية (123)، كما ستمكن حامليها من سداد المدفوعات الحكومية إلكترونيا بسهولة وأمان، بالإضافة إلى إتاحة الشراء من خلال شبكة واسعة من التجار المختلفين ممن لديهم نقاط البيع الالكترونية (POS).

كما تتيح البطاقة الجديدة التسوق والسداد الآمن عبر الإنترنت لكافة المدفوعات المحلية وبصفة خاصة الحكومية، كما ستتيح لحامليها خدمة الإيداع سواء لشحن رصيد البطاقة أو الإيداع في الحسابات المربوطة عليها.

- أي أنواع البطاقات التي سيتم البدء بطرحها مع إصدار كروت "ميزة"؟

كمرحلة أولى سيتم طرح البطاقات المدفوعة مقدما (Prepaid Cards) التي تخاطب كافة شرائح المجتمع، ثم يليها إصدار بطاقات ميزة لعملاء المرتبات وبصفة خاصة الحكومية، وبطاقات للخصم المباشر لعملاء الحسابات (Debit Cards).

- في أي غرض يمكن استخدام بطاقة ميزة المدفوعة مقدما من العميل بعد إصدارها من البنك؟

بعد حصول العميل على بطاقة ميزة المدفوعة مقدما يستطيع من خلالها سداد مشترياته أو فواتيرها عبر ماكينات نقاط البيع المنتشرة على مستوى الجمهورية لدى التجار والمحلات والجهات المختلفة، كما يستطيع العميل تسديد مشترياته المحلية باستخدام البطاقة عبر الإنترنت بشكل آمن تماما.

- ما الفرق بين ميزة وأنواع البطاقات الأخرى مثل فيزا وماستر كارد؟

يتمثل الفارق الأساسي بين شبكة ميزة، والشبكات الأخرى، في كون ميزة أول شبكة مدفوعات وطنية تستهدف التوسع في الشمول المالي، والتوسع في ميكنة المدفوعات داخل مصر وبصفة خاصة المدفوعات الحكومية, كما أن كافة المعاملات والعمولات التبادلية التي تتم داخل الشبكة تكون بالعملة المحلية.

- هل سيكون هناك درجات للكروت التي سيتم إصدارها من ميزة حسب شرائح العملاء؟

بالفعل سيتم مراعاة تصنيف شرائح العملاء، وتوفير المنتج المناسب لكل شريحة الذي يلبي احتياجاتها.

- هل سيتم تطبيق ميزة على خدمات حكومية مثل صرف الرواتب والمعاشات ودعم تكافل وكرامة وسداد الفواتير الخدمية؟

نعم، فالإطار العام والهدف من إصدار هذا المنتج الوطني هو تمكين حاملي هذه البطاقات من صرف الرواتب والمعاشات، وسداد الفواتير، والمدفوعات الحكومية إلكترونيا بشكل عام.

- هل سيتم إجبار العملاء على استخدام بطاقات ميزة أم سيتم تخييرهم بين الشبكات المختلفة؟

ستترك الحرية للعميل لاختيار المنتج، وتوجد شريحة كبيرة من المواطنين تصل إلى 20 مليون مواطن، لا تمتلك بطاقات دفع إلكترونية لسداد المدفوعات وبصفة خاصة الحكومية.

- ما المحفزات المقدمة للعملاء لاستخدام بطاقات ميزة بدلا من فيزا وماستر كارد؟

القبول الواسع للتعامل بالبطاقة داخل مصر وبصفة خاصة لدى الجهات الحكومية، وانتشار شبكة كبيرة من الجهات التجارية والخدمية التي تقبل التعامل بالبطاقة، وتوفير العديد من المزايا لدى الجهات التجارية الكبرى، بالإضافة لبرامج الولاء والحصول على نقاط عند استخدام البطاقات.

- ما عدد كروت ميزة التي يستهدف البنك الأهلي إصدارها؟

يستهدف البنك إصدار مليون بطاقة خلال العام الأول من طرح المنتج لشرائح مختلفة من العملاء.

- هل جميع نقاط البيع الإلكترونية التابعة للبنك لدى التجار أصبحت جاهزة لاستخدام بطاقات ميزة؟

بالفعل كان هناك خطة موضوعة من البنك لتجهيز جميع نقاط البيع الإلكترونية التابعة للبنك لدى التجار، وأصبحت هذه النقاط جاهزة حاليا لاستخدام بطاقات ميزة.

- هل جميع ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك جاهزة لاستخدام ميزة؟

ليس فقط جميع ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك، بل أيضا شبكة الصراف الآلي (123) أصبحت جاهزة حاليا لاستخدام كروت ميزة.