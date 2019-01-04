المالية تصدر كتابًا دوريًا بشأن تحصيل مستحقات الحكومة إلكترونيًا

كتب- مصطفى عيد:

أصدرت وزارة المالية، كتابًا دوريًا بشأن قرار وزير المالية بتعديل بعض أحكام قرار تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا، والذي يتم تطبيقه إلزاميًا في مايو المقبل، بحسب بيان من الوزارة اليوم الجمعة.

وقال البيان، إن الوزارة أصدرت كتابًا دوريًا بشأن قرار وزير المالية رقم 760 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 269 لسنة 2018 بشأن تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا إعمالًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بانشاء المجلس القومي للمدفوعات وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح البيان، أنه سيتم سداد جميع المستحقات الحكومية من جنيه إلى 5 آلاف جنيه يتم التحصيل بشكل نقدي، حتى نهاية أبريل 2019.

والمستحقات الحكومية، أكثر من 5 آلاف جنيه وحتى 100 ألف جنيه يتم سدادها إلكترونيا أو بشيكات وما زاد عن مائة ألف جنية يتم سداده إلكترونيًا.

وتضمن الكتاب الدوري، أنه بدءًا من أول مايو 2019 يتم تحصيل المستحقات الحكومية بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني فيما يزيد عن مبلغ 500 جنيه، فيما يجوز سداد المبالغ الأقل من 500 جنيه بأية وسيلة من وسائل السداد سواء كانت إلكترونية أو غيرها، بحسب البيان.

كما تضمن الكتاب الدورى استثناء الشيكات المسلمة للجهات الحكومية قبل أول مايو 2019 وفقا لتواريخ استحقاقها، بحسب بيان الوزارة.

وأشار الكتاب الدوري إلى إضافة فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القرار رقم 269 لسنة 2018 تنص على "ويجوز لوزير المالية استثناء الجهات أو المستحقات الحكومية التى لا تتوفر بشأنها الآليات والإجراءات اللازمة للتحصيل الإلكتروني".