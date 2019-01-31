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    محمد العنزي: أفكر في إنشاء مصنع في مصر لإنتاج الهواتف الذكية

    08:37 م الخميس 31 يناير 2019
    محمد العنزي: أفكر في إنشاء مصنع في مصر لإنتاج الهواتف الذكية

    لقاء العنزي والربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب ال

    كتب - حاتم أبوالنور:
    قال محمد العنزي، الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات الأمريكية لإنتاج الهواتف الذكية، إنه يفكر في إنشاء مصنع في مصر لتصنيع الهواتف.

    جاء ذلك خلال لقاء العنزي والربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، بمحافظة الإسماعيلية.

    وتابع العنزي بأنه سيقوم بإنشاء مصنع في مصر لإنتاج المحمول، ليقوم بالتوزيع منه إلى كل دول إفريقيا والدول العربية، إيمانًا منه بأن مَن يريد الخير لابد أن يمر من مصر.

    وأكد العنزي أن الهاتف الذكي الجديد الذي سيطرحه في الأسواق المصرية، سيكون في متناول جميع شرائح المجتمع، ويحمل مواصفات وجودة وسعر غير مبالغ فيه.

    محمد العنزي صناعة الهواتف الذكية الربان عمر صميدة حزب المؤتمر
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