"تنمية الصادرات": 22 شركة شاركت في معرض ومؤتمر "أراب هيلث" بدبي

القاهرة- مصراوي:

قالت شيرين الشوربجي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، إن الجناح المصري في معرض ومؤتمر "أراب هيلث"، في دورته الـ 44، ضم 22 شركة متخصصة في مجالات الأجهزة الطبية وأجهزة الرعاية الصحية.

واختتمت أمس، فعاليات معرض ومؤتمر "أراب هيلث"، وأقيم بإمارة دبي، بالإمارات، والذي شهد زخما كبيرا، حيث استقبل المعرض أكثر من 4200 شركة عارضة من 68 دولة، ونحو 100 ألف مشارك وزائر من أكثر من 150 دولة حول العالم.

وأشارت إلى أن المعرض يعد منصة هامة لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في المجال الطبي، ويعتبر فرصة كبيرة للشركات المصرية للتواصل مع العاملين في مجال الرعاية الصحية، والمشاركة في الجلسات المتخصصة والمؤتمرات المعتمدة للتعليم الطبي المستمر.

ويعد هذا المعرض أكبر ملتقى للمهنيين والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب الشوربجي.

وشاركت مصر في المعرض بجناح متميز على مساحة 300 مترمربع وذلك بالتنسيق بين هيئة تنمية الصادرات، والمجلس التصديري للصناعات الطبية.

وقالت مي حلمي، مدير قطاع الصناعات الطبية بالهيئة ومدير الجناح المصري بالمعرض، إن الشركات المصرية المشاركة عرضت أحدث تقنيات المنتجات الطبية المصرية من أجهزة الرعاية والأجهزة الطبية والمستلزمات الطبية أمام الآلاف من متخذي القرار الإقليميين والدوليين ورواد الابتكارات المستقبلية في الساعات الذكية ومراقبي اللياقة والطب الهاتفي، وتقنيات إدارة المرض والتطبيقات الطبية.

وأضافت حلمي أن المؤتمر المصاحب للمعرض مثل فرصة جيدة للاطلاع على أحدث الابتكارات والممارسات في مجال الرعاية الصحية، حيث طرح أفضل الخبراء على مستوى العالم رؤيتهم حول مجموعة واسعة من موضوعات الرعاية الصحية التي تشمل البدانة والتخدير والطباعة الطبية ثلاثية الأبعاد وإدارة الجودة.

وأشارت إلى أن المعرض يعتبر فرصة لتحسين معايير الرعاية الصحية العالمية للجميع من خلال تشارك المعارف والخبرات.