التنظيم والإدارة: اعتماد 57 مركزًا تدريبيًا لموظفي الحكومة في العام الماضي

القاهرة- مصراوي:

قال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في بيان اليوم الخميس، إنه اعتمد 57 مركزًا تدريبيًا لموظفي الجهاز الإداري للدولة خلال العام الماضي، ونفّذ 100 زيارة ميدانية لمراكز تدريبية نتج عنها إغلاق 22 مركزا لعدم مطابقتها للمواصفات والموافقة على استمرار نشاط 78 مركزا.

وقالت أمينة عبدالمطلب مدير عام الإدارة المركزية لخطط التدريب، إن الجهاز يختص باعتماد المراكز التدريبية تنفيذا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 في المادة رقم 7 منه.

جاء ذلك خلال فاعليات اليوم الأول من ورشة عمل "الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .. الواقع ومتطلبات التحديث " والتي نظمها الجهاز للصحفيين والإعلاميين اليوم ولمدة 3 أيام.

وأشارت مديرة الإدارة العامة للاحتياجات التدريبية، إلى أن فلسفة اعتماد مراكز التدريب تقوم على الاستفادة من تنوع الخبرات والتقنيات الخاصة بالنشاط التدريبي، والقدرة على مواجهة المتغيرات المتلاحقة، وضمان وتأكيد جودة العملية التدريبية على مستوى الوحدات الإدارية.

وأوضحت أن ذلك يحقق لهذه المراكز الدعم والمساندة في تعزيز وتنمية مواردها البشرية، والمرونة في تنفيذ الخطط التدريبية، وتحسين أداء الأفراد بمختلف المجالات والتخصصات.

وخلال الورشة، عرضت هبة جاد الحق الباحثة بالإدارة المركزية لترتيب وموازنة وظائف جامعات وبحث علمي بالجهاز، أهداف الجهاز وأهمها تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الإداري وخاصة تحقيق العدالة بين العاملين وإصلاح نظم الإدارة الحكومية.