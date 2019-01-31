أرباح مصر الجديدة للإسكان تتراجع 18% في 6 أشهر

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، في بيان للبورصة اليوم الخميس، إن صافي أرباحها خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، تراجع بنسبة 18%.

وسجلت الشركة التابعة لقطاع الأعمال العام، أرباحًا بقيمة 48.6 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر الماضي، مقابل 59.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب البيان.

وقالت الشركة، في بيان توضيحي، إن تراجع الأرباح، سببه ارتفاع تكلفة التمويل على التسهيلات الائتمانية من البنوك، بالإضافة إلى قسط التأجير التمويلي البالغ 34 مليون جنيه، وزيادة المصروف على مشروعات المرافق لمدينة هليوبوليس باعتباره استثمارا طويل الأجل.

وقال الشركة، في بيان للبورصة، إنها تدرس بيع جزء بسيط من محفظة الأراضي، وكذلك زيادة رأس المال لتوفير السيولة اللازمة لتمويل الخطة الاستثمارية.

وأضافت أنها وضعت خطة استراتيجية متكاملة على مدار السنوات المقبلة، لإقامة مشروعات سكنية وتجارية، أو من خلال تطوير الأراضي غير المستغلة والتي تقع في أماكن استراتيجية متميزة، من خلال المشاركة مع شركات متخصصة ورائدة في مجال الاستثمار العقاري أو من خلال الموارد الذاتية.

وفي أكتوبر الماضي، قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إنها قررت عرض قطع أراضي للبيع بمدينة هليوبوليس من أجل تذليل مشكلة السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها.

وأوضحت الشركة، أن مساحات الأراضي التي سيتم طرحها للبيع -في أقرب وقت - تتراوح بين 30 إلى 100 فدان، وسيتم استخدامها لأغراض مختلفة منها سكني وتجاري وخدمي.

وقالت إن حصيلة بيع الأراضي سيتم استخدامها في زيادة رأس المال، وتوفير حصة لتنفيذ الخطة الاستثمارية وسداد القروض المالية، من خلال تصور للتدفقات الشهرية، وفقا للبيان.

وأضافت الشركة في بيان سابق، أنها تنفذ عددا من المشروعات بمدينة هيلوبوليس الجديدة، على مساحة 5888 فدان بتنميتها عمرانيا، والقيام بعملية الإنشاء والتمويل، لذا كان على الشركة أن تراعي البدائل التمويلية لتمويل المشروعات الجاري تنفيذها.

وتعمل الشركة التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، في مشروعات الإسكان والتعمير، وتجهيز الأراضي وتقسيمها وتزويدها بالمرافق والخدمات، وتنظيم وتخطيط وبيع الأراضي.

وخلال العام الماضي، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 28% لتسجل 250.8 مليون جنيه، نتيجة ارتفاع تكلفة المشروعات نظرا لتحرير سعر صرف الدولار، وصدور قانون إلزام الشركات بتعويض مقاولي الباطن وفروق الأسعار، وعدم بيع الأراضي المدرجة بموازنة العام المالي 2017-2018، بقيمة 280 مليون جنيه، وبصافي ربح 135 مليون جنيه، وفقا لبيان سابق للشركة.