وزير المالية: لا أملك حسابا شخصيا على مواقع التواصل الاجتماعي

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية في بيان للوزارة اليوم الخميس، إنه لا يملك أي حسابات شخصية أو صفحات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي ذلك بعد ظهور حساب منسوب للوزير وباسمه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهو ما أكد الوزير عدم صحته.

وأضاف أنه جاري اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية لمحاسبة منشئ هذا الحساب المزيف، وجاري حاليًا تتبعه، مطالبا بعدم متابعة هذا الحساب الوهمي الذي سيتم غلقه فورًا حتى لا يتم نشر أخبار كاذبة أو معلومات مضللة تنسب إليه.

وذكر أنه بصفته وزيرا للمالية ليس في حاجة لإنشاء حسابات إلكترونية شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تمتلك وزارة المالية بالفعل صفحات إلكترونية رسمية على موقعي تويتر، وفيسبوك، إلى جانب موقعها الإلكتروني علي شبكة الإنترنت.

وأشار إلى أنه يتم من خلال الموقع وهذه الصفحات التابعة للوزارة تنشر من خلالها جميع البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الوزارة وسياساتها، وتطورات المؤشرات المالية للاقتصاد المصري، من أجل إشراك الرأي العام والمواطنين في صياغة أولويات السياسة المالية للدولة، إلى جانب إتاحة جميع المعلومات المالية والاقتصادية التي يحتاجها الخبراء والمهتمون بالشأن العام.