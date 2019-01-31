لبنان يرغب في استئناف استيراد الغاز الطبيعي من مصر

القاهرة- مصراوي:

أعرب سيزار أبي خليل وزير الطاقة والمياه اللبناني، عن رغبة بلاده في استئناف ضخ الغاز المصري للبنان، في إطار عقد تصدير الغاز المصري للبنان الموقع في عام 2009، بحسب بيان من وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الخميس.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير اللبناني والوفد المرافق له مع طارق الملا وزير البترول في القاهرة، لبحث أهم مجالات التعاون المشترك بين البلدين في مجال البترول والغاز.

واتفق الجانبان، خلال اللقاء، على مراجعة البنود الفنية والاقتصادية والتجارية للعقد الموقع بشأن تصدير الغاز المصري للبنان.

وكانت مصر بدأت في إعادة تصدير كميات من الغاز الطبيعي للأردن، بعد أن حققت الاكتفاء الذاتي منه في سبتمبر الماضي، بعد زيادة الإنتاج من حقل ظهر العملاق، وعدد من الحقول الأخرى التي بدأت الإنتاج في 2017 ومنها آتول ونورس وشمال الإسكندرية.

وأعرب الملا، خلال لقائه مع الوزير اللبناني، عن استعداد مصر لتقديم كافة أوجه المعاونة في مختلف مجالات صناعة البترول والغاز في لبنان، ووضع إمكانيات وخبرات الشركات البترولية المصرية لتلبية احتياجات لبنان المستقبلية في مجال المشروعات البترولية.

كما بحث الجانبان مجالات التعاون الإقليمي في مجال الغاز الطبيعي، ودور مصر في منتدى غاز شرق المتوسط الذي استضافته مصر في شهر يناير، والذي يسهم في تعزيز التعاون والتكامل بين دول المنتدى.

وأضاف الملا أنه تم بحث تدريب الكوادر اللبنانية في مراكز التدريب المصرية.

كما استعرض الوزير اللبناني، خلال اللقاء، موقف نشاط البحث والاستكشاف، حيث أوضح أنه تم إطلاق المزايدة العالمية الأولى للبحث وتم الترسية على شركة توتال، وسيتم حفر أول بئر قبل نهاية هذا العام في لبنان.

وأضاف أنه سيتم التحضير لإطلاق مزايدة عالمية ثانية وذلك في إطار خطة لبنان لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف في ضوء الاحتمالات الجيدة للمناطق البحرية التابعة لها.