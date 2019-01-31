البورصة تواصل الصعود خلال تعاملات الخميس للجلسة السادسة على التوالي

كتب- مصطفى عيد:

شهدت البورصة ارتفاعا جديدا خلال تعاملات اليوم الخميس، بدعم من مشتريات المصريين والعرب، لتواصل بذلك صعودها للجلسة السادسة على التوالي.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.24% بنهاية التعاملات إلى مستوى 14127 نقطة.

بينما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.49%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.35%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب خلال جلسة اليوم، صافي شراء بقيمة 112.3 مليون جنيه، و13.2 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع بقيمة 125.6 مليون جنيه.

وكانت البورصة أنهت تعاملات أمس الأربعاء على صعود بنسبة 0.8%، إلى مستوى 14093 نقطة بدعم من مشتريات الأجانب.