"التنظيم والإدارة" ينظم ورشة عمل لعدد من الصحفيين والإعلاميين

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القاهرة- مصراوي:

افتتح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم الخميس، ورشة عمل، ينظمها بعنوان "إدارة الجهاز الحكومي للدولة.. الواقع ومتطلبات التحديث"، لعدد من الصحفيين والإعلاميين وتستمر لمدة 3 أيام ، ويحاضر فيها عدد من قيادات الجهاز، بحسب بيان من الجهاز اليوم.

وقال الجهاز إن الورشة تهدف إلى شرح وتوضيح الملفات التي يعمل عليها الجهاز للإعلاميين والصحفيين، وخاصة الجديد منها كمنظومة مركز تقييم القدرات والمسابقات المركزية، واستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب رفع كفاءة التقارير الإعلامية التى تتناول أخبار وبيانات الجهاز.



وعرضت ريم مصطفى القائمة بأعمال رئيس الإدارة المركزية لتخطيط القوى العاملة، القوانين المنظمة لعمل الجهاز، وقطاعات وإدارات الجهاز، ورؤيته ورسالته، إلى جانب المصطلحات المتداولة في أعمال الجهاز، كما عرضت المواد التي ذكر فيها الجهاز في قانون الخدمة المدنية والتي بلغت 12 مادة.

وأشارت إلى أن الدور الأساسي للجهاز وفقا لقانون إنشاءه يتضمن تقديم الدعم الفني لوحدات الجهاز الإداري للدولة فهو بمثابة بيت الخبرة للدولة المصرية، وله أيضا دور تنفيذي وتنظيمي ودور رقابي، بالإضافة إلى دوره الهام في تعزيز الشفافية.

ومن المقرر أن تتضمن جلسات اليوم الأول من ورش العمل توضيح اختصاصات الجهاز ودوره في الجهاز الإدارى للدولة، إلى جانب دوره في اعتماد المراكز التدريبية وفروع الجهاز ومديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات، بحسب البيان.