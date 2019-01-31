ارتفاع البلطي وتراجع البوري.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي، 50 قرشًا، خلال تعاملات اليوم الخميس بسوق العبور مقارنة بمستواه أمس الأربعاء، ليتراوح بين 21 و24 جنيهًا، كما زاد سعر كيلو السمك الفليه البلطي 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و80 جنيهًا.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة 3 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ليتراوح بين 50 و64 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو السمك البوري جنيهًا واحدًا، ليتراوح بين 34 و40 جنيهًا بسوق العبور.

وانخفض سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 250 و320 جنيهًا.

و استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و180 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.