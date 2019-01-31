جلوبال تيلكوم تمد فترة استحقاق قرض من "فيون" بـ100 مليون دولار 3 أشهر

كتبت- شيماء حفظي:

وافق مجلس إدارة شركة جلوبال تيلكوم القابضة، على مد فترة استحقاق القرض المعبري الدوار البالغ 100 مليون دولار من شركة فيون حولدنجز بي في، بحسب محضر اجتماع مجلس الإدارة المرسل للبورصة اليوم الخميس.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، إنه تم مد فترة الاستحقاق من 28 فبراير المقبل لمدة 3 أشهر إضافية بذات الشروط الحالية.

وكانت الجمعية العامة العادية لشركة جلوبال تيلكوم القابضة، وافقت في نوفمبر الماضي، على مد فترة استحقاق القرض المعبري الدوار البالغ 100 مليون دولار من فيون والذي كان مستحقا في 30 نوفمبر 2018، وذلك بعد قرار مجلس الإدارة بالمد في أكتوبر.

وتملك فيون 57.7% من أسهم جلوبال تيلكوم، والتي تعمل بشبكات الهواتف المحمولة بالجزائر وباكستان وبنجلاديش، ووصل عدد عملائها إلى أكثر من 102 مليون عميل.

وكانت شركة فيون الهولندية، أعلنت الأحد الماضي، أنها تدرس إمكانية تحويل جلوبال تيلكوم إلى شركة مغلقة (غير مقيدة)، وفقا لخطاب تلقته جلوبال تيلكوم من فيون وأرسلته للبورصة.

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها سوف تقرر الإجراء المناسب الذي يضمن حماية وحقوق الأقلية بالشركة وفقًا للطريقة التي سوف تحددها الشركة ومساهمها الرئيسي والإجراءات التي ستتبعها في شأن تحويل الشركة إلى شركة مغلقة وغير مقيدة.

وقررت جلوبال تيلكوم، تأجيل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة المتعلق بزيادة رأسمال الشركة بمبلغ 11.2 مليار جنيه من الاثنين الماضي إلى يوم الأربعاء 27 مارس المقبل، لدراسة الخطابات التي وردت إليها من فيون.

وفي أكتوبر الماضي قالت شركة جلوبال، إنها تلقت إخطارا من شركة فيون ليميتد بسحب عرضها لها للاستحواذ على أصول جلوبال تيلكوم في باكستان "شركة جاز وأعمالها المرتبطة"، وبنجلاديش "شركة بنجلالينك" بمقابل إجمالي 2.55 مليار دولار، وهو ما دفعها لقرار زيادة رأسمال الشركة، عبر اكتتاب قدامى المساهمين، قبل التطورات الأخيرة.

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