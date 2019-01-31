الدولار يستقر أمام الجنيه في البنوك مع بداية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

استقر سعر الدولار أمام الجنيه، في 9 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بستواه مساء أمس الأربعاء، بينما ارتفع السعر في بنكي كريدي أجريكول، والتعمير والإسكان.

واستقر سعر صرف الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي، وقناة السويس، والعربي الأفريقي، وأبوظبي الإسلامي، والقاهرة، عند 17.60 جنيه للشراء، و17.70 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي البركة، والإسكندرية عند 17.58 جنيه للشراء، و17.68 جنيه للبيع.

ورفع بنكا كريدي أجريكول، والتعمير والإسكان سعر الدولار قرشين إلى 17.60 جنيه للشراء، و17.70 جنيه للبيع.

وارتفعت أسعار الدولار بنحو قرشين في عدد من البنوك خلال تعاملات أمس بعد هبوط مفاجئ أمام الجنيه خلال يومي الأحد والاثنين، في البنوك، في حدود 27 قرشا، وذلك لأول مرة خلال شهور، حيث سجلت الأحد تراجعا يوميا هو الأكبر منذ نحو عامين.