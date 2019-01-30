كيف تطورت تحويلات المصريين بالخارج في آخر 5 سنوات؟ (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

تصميم- مايكل عادل:

أعلن البنك المركزي، مؤخرا، ارتفاع تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول 11 شهرا من عام 2018، بقيمة 1.2 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.

وبحسب بيانات المركزي، وصلت تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية نوفمبر من عام 2018 إلى 23.3 مليار جنيه مقابل نحو 22.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2017.

ويصل متوسط قيمة هذه التحويلات شهريا في 2018 إلى نحو 2.118 مليار دولار مقابل نحو 2.058 مليار دولار في العام الماضي، وفقا للبيانات، وهو ما يعني إذا شهد ديسمبر 2018 نفس متوسط التدفقات خلال العام أن يصل إجمالي التحويلات خلال السنة كلها إلى نحو 25.4 مليار دولار وهو ما يزيد بنحو 700 مليون دولار عن العام الماضي.

وتعد تحويلات العاملين بالخارج من أبرز مصادر العملات الأجنبية التي تعتمد عليها مصر خاصة أن ملايين المصريين يعملون بالخارج، حيث ارتفعت حصيلة البنوك من هذه التدفقات بشكل ملحوظ بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وحل أزمة نقص العملات الأجنبية والقضاء على السوق السوداء لها.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي تطور تحويلات المصريين العاملين بالخارج في آخر 5 سنوات، بحسب البيانات التي تم تجميعها من تقارير البنك المركزي.