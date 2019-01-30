حوار- المغربي: الانتهاء من إنشاءات المرحلة الثانية بالروبيكي بنسبة 100%

حوار- دينا خالد:

تصوير- إسلام فاروق:

قال ياسر المغربي رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي، المسؤولة عن إدارة مشروع مدينة الروبيكي للجلود، إن التكلفة الاستثمارية لمشروع الروبيكي بمرحلتيه الأولى والثانية تخطت ما يقرب من 2.7 مليار جنيه.

وأضاف المغربي في حوار مع مصراوي، أنه تم الانتهاء من إنشاءات المرحلة الثانية من المشروع بنسبة 100%، وجاري حاليا الترفيق للانتهاء من أعمال المشروع بالكامل لتسليمها خلال 3 أشهر وهي المدة التي حددها رئيس الوزراء في زيارته الأخيرة.

وأشار المغربي، إلى أن شركته بصدد توقيع عقد إنشاء أكبر مصنع جيلاتين في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، بالمدينة مع شركة جيليتا الألمانية، خلال فبراير المقبل، بتكلفة استثمارية نحو مليار جنيه.

ويهدف مشروع مدينة الروبيكي إلى نقل مدابغ الجلود الموجودة بمنطقة مجرى العيون إلى مدينة الروبيكي المتخصصة وإعادة توطينها وفقا لأحدث النظم والمخططات العالمية، بمساحة إجمالية للمدينة نحو 1629 فدانًا بما يسمح بإيجاد صناعة متكاملة للجلود وليس الدباغة فقط، وتصدير منتج تام الصنع، بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة.

وإلى نص الحوار..

- ما هي آخر تطورات إنشاءات مدينة الروبيكي للجلود، وخاصة المرحلة الثانية؟

انتهينا من تنفيذ المرحلة الأولى بالكامل بنسبة 100%، وانتقل نحو 75% من مدابغ مجرى العيون إلى الروبيكي، وبدأت العمل بطاقة إنتاجية كبيرة للسوق المحلي والتصدير، حيث أن المدابغ التي انتقلت هي المدابغ الكبرى والتي تمثل قدرة إنتاجية أكبر من 95% من السوق.

أما المرحلة الثانية فجاءت بعدما تلقينا أعدادا كبيرة جدا تطلب التعويض عن الانتقال من مجرى العيون من خلال مبنى بمبنى فاضطررنا إلى بناء وحدات إضافية لهم، على مساحة 50 ألف متر وسميت بالمرحلة الثانية، حيث تم الانتهاء من الإنشاءات وجاري الانتهاء من عمليات الترفيق.

كما تتضمن المرحلة الثانية من المشروع أيضا إقامة مصانع تتكامل مع صناعة الجلود، كمصانع الجيلاتين ومستحضرات التجميل.

- ما عدد الطلبات التي تلقيتموها للمطالبة بمدابغ في المرحلة الثانية؟

تلقينا نحو 550 طلب تعويض عن الانتقال من مجرى العيون من خلال مبنى بمبنى، سيتم نقلهم فور الإنتهاء من المرحلة الثانية مباشرة، بما يمثل نحو 25% من مدابغ مجرى العيون، وبطاقة إنتاجية تتراوح بين 3 و5% من الإنتاج المحلي.

- كيف تغيرت وتيرة العمل بالمشروع بعد زيارة رئيس الوزراء الأخيرة مؤخرا؟

بالطبع تم تكثيف الأعمال لإنهاء الأعمال المتبقية مما زاد التكلفة، ولكن كل هذا في مقابل الانتهاء من المشروع وتسليمه في الموعد المحدد من رئيس الوزراء خلال 3 أشهر.

- هل أرسل مجلس الوزراء لجانا لمتابعة سير العمل بعد زيارة رئيس الوزراء؟

بالفعل أرسل مجلس الوزراء لجانا من كبار المهندسين للإشراف على الأعمال، وستتابع هذه اللجان العمل حتى الانتهاء من المشروع وتسليمه.

- كم بلغت التكلفة الاستثمارية لمشروع الروبيكي حتى الآن؟

بلغت التكلفة الاستثمارية لمشروع الروبيكي حتى الآن ما يقرب من نحو 2.7 مليار جنيه، وهو مبلغ ضخم للغاية.

- ما هي أبرز المصانع التي سيتم إنشاءها في المرحلة الثانية بالروبيكي؟

نحن بصدد توقيع عقد إنشاء أكبر مصنع جيلاتين في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، مع شركة جيليتا الألمانية التي تستحوذ على نحو 22% من الإنتاج العالمي، وذلك خلال فبراير المقبل.

ونحن نعمل من خلال هذا المصنع على الاستفادة من مخلفات الجيلاتين التي كان يتم رميها وتعتبر ضارة جدا، حيث سيعمل المصنع على تحويل هذة المخلفات إلى جيلاتين طبي وغذائي وصناعي، بهدف تعميق صناعة الجلود من خلال استكمال حلقات سلاسل الإنتاج داخل هذه الصناعة.

ويهدف المصنع إلى تلبية احتياجات الصناعة المحلية من الجيلاتين بدلا من استيرادها بالكامل من الخارج، كما سيتم توجيه جزء من الإنتاج إلى التصدير للخارج.

وتتراوح التكلفة الاستثمارية لإنشاء مصنع الجيلاتين ما بين 800 مليون جنيه ومليار جنيه.

- كيف تم التعامل مع مشكلة المستأجرين في مدابغ مجرى العيون؟

في الحقيقة، مشكلة المستأجرين تم طرحها على مجلس النواب، وتم الاجتماع عدة مرات لمناقشة وضعهم، فتم الاتفاق على أن المستأجر له الحق في الحصول على مدبغة إذا توافرت فيه عدة شروط منها، أن يكون مستأجرا لأكثر من خمس سنوات، ويمتلك ماكينات للتصنيع، وله سجل صناعي وسجل تجاري، وأن يكون لمصنعه إنتاج سواء كان للسوق المحلي أو التصدير.

وتم إرسال جواب رسمي لغرفة دباغة الجلود، كي يتم نشر هذه الشروط في مجرى العيون، وردت غرفة دباغة الجلود بأن حوالي 16 من مستأجري المدابغ بمجرى العيون تتوافر فيهم هذه الشروط ولكن لم يتقدم أي منهم للشركة بشكل رسمي حتى الآن.

- كيف يتم التعامل مع المشكلات التي تتقدم بها غرفة دباغة الجلود، سواء ما يتعلق بالروبيكي أو إجراءات النقل من مجرى العيون؟

نحاول دائما حل هذه المشكلات، ومثال على ذلك، أنه تم عمل محطة لأتوبيسات النقل العام لنقل العاملين إلى الروبيكي، وتم زيادة عدد الأتوبيسات إلى 5 أتوبيسات بدلا من 3 أتوبيسات فقط.

كما تقدمت الغرفة بمشكلة تتعلق بسكن العاملين قبل ذلك، وتم حلها بطرح نحو 1008 شقق على بعد 800 متر من موقع العمل، مخصصة فقط للعمال.

وبالإضافة إلى ذلك تم تشغيل الوحدة الصحية، وقسم الشرطة، ووحدة المطافي، وتم طرح نحو 40 محلا تجاريا من أصل 82 محلا تجاريا لأنشطة كالمقاهي ومطاعم الفول والطعمية.

كما نساعد في تسهيل إجراءات التراخيص، وهناك مكاتب استشارية تتبع القطاع الخاص وتساعد أصحاب المدابغ في إنهاء إجراءاتهم، وتم منح الكثير منهم رخصا مؤقتة لبدء العمل.

- هناك شكوى من بعض أصحاب المدابغ تتعلق بإلزامهم بعدادات مياه رقمية يصل سعر العداد إلى 100 ألف جنيه، ما تعليقك؟

بالفعل سعر العداد مرتفع ولكن سيتم دفعه مرة واحدة في الحياة، فبعض أصحاب المدابغ اعتادوا على توفر المياه والكهرباء والصرف الصحي بالمجان، والدولة تحملت نفقات هائلة لإنشاء مدينة الروبيكي بهذا القدر من الاحترافية والجودة.

وأصحاب المصانع حصلوا على الأرض بالمجان وبمساحات مضاعفة، كما تم بناء هذه المصانع، وقواعد الماكينات بالمجان أيضا، وتم منحهم عقد تمليك، بينما كان لا يمتلكون الأرض في مجرى العيون وجميعها كانت بنظام "وضع اليد".

- كيف يتم تمويل أصحاب المدابغ لتجهيز مدابغهم؟

يتم تمويل أصحاب المدابغ عن طريق ثلاثة بنوك تتواجد وتعمل في الروبيكي، وهي البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك التنمية الصناعية، بفائدة تتراوح بين 5 و7% فقط.