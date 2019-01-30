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    اتحاد الغرف العربية يبحث إقامة موانئ وخط ملاحي مع البرازيل

    04:33 م الأربعاء 30 يناير 2019
    اتحاد الغرف العربية يبحث إقامة موانئ وخط ملاحي مع البرازيل

    خالد حنفي خلال الاجتماع

    القاهرة – مصراوي:
    بحث خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، مع هاميلتون موراو، نائب رئيس جمهورية البرازيل، فرص الاستثمار العربى البرازيلي، ودراسة إنشاء خط ملاحي يربط الدول العربية والبرازيل، بحسب بيان من الاتحاد اليوم الأربعاء.
    كما بحث الطرفان خلال اللقاء، إقامة موانئ محورية ومناطق لوجستية عربية برازيلية مشتركة مدعومة ببورصة سلعية في المنطقة العربية، واستعراض المشروعات المستقبلية الممكن إقامتها بين الجانب العربى والبرازيلي.
    وقال الاتحاد في بيان، إن المشروعات المستقبلية لن تقتصر على القيمة المضافة للمنتجات فحسب، عن طريق تجنب دور الوسطاء في التجارة بل تعداها إلى الخدمات اللوجستية ووضع تصور لتغير نمط الأعمال من التجارة البسيطة المتمثلة فى عمليات التصدير والاستيراد إلى تحالف استراتيجي يبني علي القيمه المضافة من الجانبين.

    اتحاد الغرف العربية خالد حنفي البرازيل الخطوط الملاحية

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