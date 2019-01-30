الذهب يرتفع 4 جنيهات للجرام وتوقعات بزيادة جديدة بتعاملات اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

قفزت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء، 4 جنيهات للجرام الواحد، مع توقعات بمزيد من الارتفاع نتيجة زيادة سعر المعدن الأصفر عالميًا.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي، إن سعر الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 645 جنيهًا للجرام مقابل 641 جنيهًا أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 552.9 جنيه، وعيار 24 إلى 737 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 5160 جنيهًا.

وأرجع نجيب، زيادة أسعار الذهب اليوم، إلى ارتفاع سعر المعدن عالميًا، حيث وصل إلى أعلى مستوى له منذ 8 أشهر.

وتوقع نجيب، ان ترتفع أسعار الذهب محليًا مرة أخرى خلال تعاملات اليوم.

وارتفعت أسعار الذهب عالميًا، اليوم لأعلى مستوياتها منذ مايو 2018، بدعم من الضبابية التي تكتنف العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة دون تغيير، وفقا لوكالة رويترز.

وبحسب ما نقلته الوكالة، فإنه بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1313.96 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس 1315.49 دولار وهو أعلى مستوياته منذ 14 مايو 2018 في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1312.8 دولار للأوقية.

ويترقب المستثمرون قرار المركزي الأمريكي بشأن السياسة النقدية المقرر أن يصدر في وقت لاحق يوم الأربعاء، مع توقعات بأن يعزز المسؤولون موقفهم الذي يميل إلى التيسير النقدي في ضوء الركود الذي تعاني منه التجارة العالمية والمؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وضعف ثقة الشركات والمستهلكين.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة أربع مرات في العام الماضي.

وينتاب القلق المستثمرين من أن الاتهامات الجنائية التي وُجهت إلى شركة هواوي تكنولوجيز الصينية بسبب انتهاكها للعقوبات الأمريكية على إيران قد تتسبب في تعقيد المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.