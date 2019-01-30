وزير المالية: بدء طرح السندات الدولية بين فبراير ومارس المقبلين

القاهرة - وكالات:

قال محمد معيط وزير المالية، اليوم الأربعاء، إن مصر تعتزم البدء في برنامج طرح السندات الدولية بين فبراير ومارس المقبلين بعملات مختلفة لجمع ما بين ثلاثة مليارات وسبعة مليارات دولار، بحسب وكالة رويترز.

وكانت مصر جمعت في أبريل من العام الماضي 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 عاما بفائدة 4.75% و5.625% على الترتيب.

وأبلغ معيط رويترز "قيمة البرنامج بين ثلاثة مليارات وسبعة مليارات دولار... الطرح سيكون في الربع الأول من العام الجاري بين فبراير ومارس".

وأعلنت وزارة المالية في وقت سابق هذا الأسبوع أنها تعتزم إصدار سندات دولية مقومة بالدولار واليورو خلال السنة المالية 2018-2019 التي تنتهي في 30 يونيو المقبل.

كما تنوي مصر إصدار سندات دولية صديقة للبيئة، وسندات دولية مطروحة بعملة آسيوية للمرة الأولى في وقت لاحق.

واختارت مصر بنوك جولدمان ساكس، وإتش.إس.بي.سي، وجيه.بي مورجان، وسيتي بنك لإدارة طرح السندات المقومة بالدولار، كما اختارت بنوك بي.إن.بي باريبا، وستاندرد تشارترد، وبنك الإسكندرية، وناتكسيس لإدارة طرح السندات المقومة باليورو.

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.