غرفة الجيزة تفعّل خدمة الشباك الواحد للتسهيل على التجار

كتبت- منار الرخ:

قررت غرفة الجيزة التجارية، تفعيل خدمة الشباك الواحد، للتسهيل على المتعاملين معها، بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية، بحسب ما قاله عادل ناصر، رئيس غرفة الجيزة لمصراوي.

وأضاف ناصر، أن غرفة التجارة الأمريكية تدعم غرفة الجيزة بالأجهزة والمعدات وما يتعلق بـ"السيستم" لتنفيذ الشباك الواحد.

"الخدمة الشباك الواحد ملزمة بتوفير التراخيص والموافقات اللازمة للتجار، بدلا من التعامل مع جهات مختلفة، وذلك توفيرًا للمجهود" بحسب ناصر.

وأوضح رئيس الغرفة أن الخدمة مفعلة بغرفتي الإسكندرية والقليوبية منذ شهور، مشيرًا إلى وجود تطورات كثيرة في التعامل مع التجار، وهو ما اتجهت الغرفة لتوفيره.