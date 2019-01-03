"أموك" تتعاون مع "ميدور" في تكرير مواد بترولية بداية من يناير الجاري

كتبت- شيماء حفظي:

وافق مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك"، في اجتماعه أمس الأربعاء، على تفعيل مذكرة التفاهم مع شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور" للتعاون المشترك في 3 مشروعات.

وقالت أموك، في محضر اجتماع مجلس الإدارة المرسل للبورصة اليوم الخميس، إن مذكرة التفاهم تتضمن التعاون بين الشركة و"ميدور" في تكرير 100 آلاف طن مازوت الخلط المنتج، شهريًا، تبدأ من يناير الجاري، قابلة للزيادة خلال الأشهر التالية.

وأضافت الشركة أن العائد المتوقع من هذه العملية حوالي 58 دولارًا للطن وفقًا لأسعار ديسمبر الماضي، ووفقا لمتغيرات أسعار المنتجات البترولية بالأسواق العالمية.

وقالت أموك إنه بزيادة معدلات التشغيل ترتفع ربحية الشركة، في الأشهر التالية.

كما تتضمن مذكرة التفاهم، شراء شحنات نافتا من الأسواق العالمية بأسعار متميزة لتكريرها بشركة ميدور، وتسويق منتجاتها بمعرفتهم سواء من خلال التصدير أو للهيئة المصرية العامة للبترول بالأسعار العالمية، وفقا لبيان الشركة.

وأشارت أموك، إلى أن ناتج عمليات التكرير (هيدروجين وبوتاجاز، وبنزين 92) منتجات بترولية ذات قيمة اقتصادية مرتفعة، تحقق فائض ربح للشركة.

وأوضحت أموك، أن مذكرة التفاهم مع ميدور، تتضمن أيضًا شراء شحنات سولار عالية الكبريت لتحسين مواصفاتها بشركة ميدور لإنتاج السولار بمواصفات (EURO III ) ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة.

وتأسست شركة أموك عام 1997، وتعمل في إنتاج الزيوت المعدنية والأساسية المتعادلة والنهائية الخاصة والشموع البرافينية وتعظيم إنتاجية السولار والنافتا والبوتاجاز.

اقرأ أيضًا:

"أموك" توافق على شراء حصة "ساسول" في "الإسكندرية للمنتجات الشمعية"