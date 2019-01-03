بيان: "اتصالات" تحصل على حكم بتعويض قيمته 750 مليون جنيه من فودافون

كتب- محمد علاء الدين:

قالت شركة اتصالات مصر، في بيان اليوم الخميس، إن محكمة التحكيم بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي أصدرت حكما بإلزام شركة فودافون مصر بسداد حوالي 750 مليون جنيه لصالح اتصالات مصر بشأن أسعار الترابط بين الشركتين.

وأضافت أن الحكم الصادر تضمن رفض كافة الطلبات المقدمة من فودافون وإلزامها بسداد المصروفات والتكاليف التي تحملتها اتصالات مصر أمام التحكيم بحوالي 440 ألف دولار أمريكي.

وقال خالد حجازي رئيس القطاع المؤسسي لشركة "اتصالات"، إن هذا الحكم وضع حداً للنزاع القائم بين الشركتين لحوالي عشر سنوات، نتيجة رفض "فودافون مصر" تطبيق قرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المنظمة لأسعار الترابط، بحسب نص البيان.

وأضاف أن الحكم جاء مؤكداً صحة الموقف القانوني لشركة اتصالات مصر، والتزام فودافون بتطبيق هذه الأسعار سواء على الماضي أو المستقبل، وفقا لقوله.

وذكر محمد شحاتة رئيس القطاع القانوني لشركة "اتصالات مصر"، أن شركة فودافون هي التي كانت قد أقامت الدعوى التحكيمية في عام 2016، وطالبت حينها بتعويض 230 مليون جنيه "بالمخالفة لقرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات"".

وأشار إلى أن حكم التحكيم الحالي يُعد رفضا لكافة طلبات "فودافون" استناداً إلى أحقية "اتصالات" في تطبيق قرارات الجهاز السارية منذ صدورها والتي لم يتم الطعن عليها من جانب "فودافون" سابقًا، بالإضافة إلى أن "فودافون" سبق وأن وافقت على تلك القرارات عند صدورها دون أي اعتراض، بحسب ما ذكره البيان.

وأكد محمد شحاتة، أن حكم التحكيم لا يخضع لأي استئناف، وأنه جاري الاستعداد لتنفيذه.