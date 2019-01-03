"الاستثمار القومي" يرشح 9 شركات للمرحلة الثانية من برنامج طروحات البورصة

القاهرة- مصراوي:

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن بنك الاستثمار القومي يرشح 9 شركات من الشركات التي يساهم فيها لتنضم إلى المرحلة الثانية في برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة، بحسب بيان من الوزارة اليوم الخميس.

وأضافت الوزيرة أن حصة البنك في رؤوس أموال هذه الشركات التي رشحها للطرح في البورصة تصل إلى نحو 1.4 مليار جنيه، وحصل البنك من هذه الشركات على أرباح بلغت نحو 4 مليارات جنيه منذ المساهمة.

وذكرت هالة السعيد أن بنك الاستثمار القومي شارك بجزء من مساهماته في 7 شركات في المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية في البورصة والتي حددت لها الحكومة 23 شركة.

وتبلغ جملة مساهمة البنك في هذه الشركات السبع نحو 1.3 مليار جنيه، حيث تمثل عددا من الشركات الناجحة التي استطاع البنك جمع عوائد منها منذ المساهمة بلغت نحو 4 مليارات جنيه أيضا، وفقا لما قالته الوزيرة.

وكانت الحكومة أعلنت في مارس الماضي أسماء 23 شركة سيتم طرح جزء من حصة المال العام فيها بالبورصة المصرية ضمن المرحلة الأولى لبرنامج الطروحات الحكومية، لجذب مزيد من الاستثمارات والتدفقات لداخل البلاد، ولتنشيط وزيادة حجم التداول بالبورصة، وتطوير الشركات، وتوسيع قاعدة الملكية.

وبعد أن كانت الحكومة على وشك البدء في تنفيذ برنامج طروحات الشركات العامة في البورصة خلال أكتوبر الماضي، أعلنت تأجيل الطروحات لحين تحسن ظروف السوق، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وكانت الحكومة تنوي طرح حصص إضافية من 5 شركات مقيدة بالفعل في البورصة خلال الربع الأخير من 2018 في أول خطوات المرحلة الأولى من برنامج الطروحات، وكان مقررا أن تبدأ بطرح 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان.