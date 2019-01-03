"رفع أجور الفئات الدنيا"..الغرف التجارية تتبنى مبادرة "حياة كريمة"

كتبت - منار الرخ:

أعلن أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تبني الاتحاد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة وطنية من أجل توفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا خلال عام 2019، بحسب بيان من الاتحاد اليوم الخميس.

وقال الوكيل إن الغرف التجارية ستعمل على ثلاثة محاور، الأول وهو الأهم من ناحية الأثر والاستدامة رفع دخل الأسرة المصرية من خلال الحد من بطالة الشباب بالسعي لخلق مزيد من فرص العمل من خلال الترويج للاستثمارات وتنفيذ توسعات للشركات القائمة.

كما يشمل هذا المحور دعم تنافسية وجودة المنتج المصري من أجل تنمية الصادرات وإحلال الواردات، لتعمل المصانع ورديتين وثلاثة ورديات، وهو ما سيتكامل مع برامج تدريبية لتأهيل الشباب للدخول في سوق العمل، بحسب ما ذكره الوكيل.

وأضاف أن المحور الثاني سيكون من خلال مناشدة المنتسبين لرفع دخول الفئات الدنيا من شركائهم في الإنتاج من العاملين، ليتماشى مع معدلات التضخم، وذلك في إطار الظروف الاقتصادية لكل منشأة.

وأشار الوكيل إلى أن المحور الثالث سيكون من خلال إنشاء مجالس اقتصادية واجتماعية بالغرف التجارية لتقود مبادرات النماء والتنمية فى كافة ربوع مصر استنادا للخبرة المكتسبة بغرفة الإسكندرية بالتعاون مع القوات المسلحة، ومحافظة الإسكندرية، وكافة الهيئات الحكومية مع المجتمع المدني في شراكة حقيقية للحكومة والقطاع الخاص.

وذكر الوكيل ان الاتحاد بدأ في ترجمة مبادرة الرئيس إلى خطة عمل ستعرض على مجلس الإدارة، لتقوم كل غرفة بدورها في إطار الخطة المتكاملة.

وأكد الوكيل أنه لابد من الالتفاف حول تلك المبادرة الكريمة، التي تؤكد استشعار الرئيس معاناة الأسرة المصرية، وسعيه الدؤب ليس فقط لرفع تلك المعاناة، وإنما النهوض بمستوى المعيشة لأبناء مصر الأوفياء.

وقال إن اتحاد الغرف التجارية يمثل حوالي 4.3 مليون شركة، تمثل دعامة الاقتصاد بأكثر من 86% من ناتجه المحلي الإجمالي، وخلقت 82% من فرص العمل لأبناء الوطن.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه أمس الأربعاء، مؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع المجتمع المدني، لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا خلال عام 2019.

وقال الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أمس الأربعاء: "أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود بينهما والتنسيق المُشترك لاستنهاض عزيمة أمتنا العريقة شبابًا وشيوخًا.. رجالًا ونساءً.. وبرعايتي المباشرة لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019".

وتأثرت المستويات المعيشية لقطاع كبير من المواطنين بعدد من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة خلال الأعوام الأخيرة، على رأس تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن الطاقة، وهو ما تسبب في قفزة التضخم لمستويات لم يحققها في عقود، وارتفاع أسعار السلع بشكل كبير.