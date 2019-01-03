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    "أموك" توافق على شراء حصة "ساسول" في "الإسكندرية للمنتجات الشمعية"

    01:20 م الخميس 03 يناير 2019
    "أموك" توافق على شراء حصة "ساسول" في "الإسكندرية للمنتجات الشمعية"

    شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية

    القاهرة- مصراوي:

    قالت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك"، إن مجلس إدارتها، وافق في اجتماعه أمس الأربعاء، على شرائها، كامل حصة شركة ساسول الألمانية، البالغة 51%، في شركة الإسكندرية للمنتجات الشمعية.

    وأضافت أموك، في محضر اجتماع مجلس الإدارة الذي أرسلته للبورصة، اليوم الخميس، أن قيمة الصفقة 510 ألف جنيه، لشراء 5100 سهم، بواقع 100 جنيه للسهم، وهي القيمة الأسمية للأسهم، "في ضوء ما تم التوافق عليه وبصفة نهائية مع شركة ساسول".

    وبشراء أموك، لأسهم ساسول، تسيطر الشركة على أغلب أسهم الإسكندرية للمنتجات الشمعية.

    ووافق مجلس إدارة أموك، خلال الاجتماع، على طلب شركة نيوسمارت للاستثمارات الصناعية والتجارية، لشراء 10% من حصة أموك، في شركة الإسكندرية للمنتجات الشمعية، بعد إتمام إجراءات استحواذ أموك على حصة ساسول.

    وقالت أموك إنها ستبيع 10% من أسهم الإسكندرية للمنتجات الشمعية لشركة نيوسمارت، بالقيمة الأسمية، (100 جنيه للسهم)، بعد أن تعهدت الأخيرة بتوقيع عقد أو اتفاقية لتسويق كافة منتجات شركة أموك في الداخل والخارج بدون أية عمولات.

    شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية الإسكندرية للمنتجات الشمعية شركة ساسول الألمانية

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