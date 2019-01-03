لليوم الثالث على التوالي.. أسعار الذهب ترتفع في مصر

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي، في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم بقيمة جنيهين، ليسجل 645 جنيهًا مقابل 643 جنيهًا بالأمس

وارتفع جرام الذهب عيار 18 إلى 553 جنيهًا، وسعر الذهب عيار 24 نحو 737 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5160 جنيهًا

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر اليوم، مع تعزيز الشراء بحثا عن ملاذ آمن بفعل المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي وتقلبات الأسهم بينما قدم تراجع الدولار دعما إضافيا، بحسب وكالة رويترز.

ولامس السعر الفوري للذهب أعلى مستوياته منذ 15 يونيو عند 1292.32 دولار للأوقية ونزل 0.4 % في الساعة 0819 بتوقيت جرينتش إلى 1289.10 دولار.

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