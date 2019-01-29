مصادر: "المركزي" يوقف مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي ومرتفعي الدخل

كتبت- منال المصري:

قالت مصادر مصرفية، لمصراوي، إن البنك المركزي، قرر إنهاء العمل بمبادرته لدعم فائدة التمويل العقاري، لفئتي متوسطي ومرتفعي الدخل، والإبقاء عليها فقط، لفئة محدودي الدخل.

وأطلق البنك المركزي مبادرة للتمويل العقاري في فبراير 2014، من أجل تقديم تمويلات طويلة الأجل بمدد تصل إلى 20 عاما، بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتي محدودي الدخل بفائدة تتراوح بين 5% و7%، ومتوسطي الدخل بفائدة 8%، ثم تم إدراج شريحة فوق متوسطي الدخل بفائدة 10.5% لتوسيع دائرة المستفيدين.

وخصص البنك المركزي للمبادرة 10 مليارات جنيه، كشريحة أولى، وبعد نفادها أضافة شريحة ثانية بنفس القيمة في أواخر العام قبل الماضي.

وكانت لبنى هلال نائبة محافظ البنك المركزي، قالت في تصريحات خاصة لمصراوي، قبل نحو أسبوعين، مبادرة التمويل العقاري استفاد منها حوالي 200 ألف أسرة بقيمة تمويلات 20 مليار جنيه.

وأضافت نائبة محافظ لبنك المركزي، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ووزارة المالية سيقومان بدعم الفائدة على التمويلات ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، في الفترة المقبلة، وذلك بعد أن كان المركزي يدعمها في السنوات السابقة.

ويمثل إلغاء المبادرة لفئتي متوسطي ومرتفعي الدخل، دون الإعلان عن بديل، حتى الآن، أزمة كبيرة خاصة لحاجزي مشروعات الحكومة للإسكان المتوسط (دار مصر وسكن مصر)، الذين لم يتسلموا وحداتهم، ولم يبدأوا إجراءات الحصول على التمويل.