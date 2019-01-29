السعودية تؤسس شركة مساهمة مغلقة لإدارة مشروع نيوم

القاهرة- وكالات:

قالت وكالة أنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء إن المملكة أسست شركة مساهمة مغلقة لمنطقة نيوم تحت اسم "شركة نيوم"، تعود ملكيتها إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وفي أكتوبر2017، أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن خطة إنشاء منطقة "نيوم"، التي تمتد لأول مرة بين ثلاث دول هي السعودية ومصر والأردن، باستثمارات تبلغ 500 مليار دولار.

وتقع المنطقة شمال غرب المملكة، على مساحة 26.5 ألف كيلو متر مربع، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كيلو متراً، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2500 متر.

وقالت وكالة الأنباء السعودية اليوم إن تأسيس شركة سيمنح الصفة القانونية والاعتبارية للقيام بمهامها الرئيسة وهي تطوير المنطقة والإشراف عليها وجعلها وجهة عالمية جديدة.

وبحسب الوكالة فإن شركة نيوم يرأسها المهندس نظمي النصر، الذي سبق له أن تولى تطوير وإدارة العديد من المشاريع العملاقة، مثل مشروع حقل شيبة العملاق الذي تم بناؤه في منطقة معزولة في قلب صحراء الربع الخالي، ومشروع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.

وفي يوليو الماضي قال بيان رسمي سعودي أنه تم تعيين كلاوس كلاينفيلد، الرئيس التنفيذي السابق للعملاق الصناعي سيمنس ولشركة إنتاج الألومنيوم الضخمة ألكوا، سيترك منصبه كرئيس تنقيذي لنيوم ليتولي منصب مستشار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وبحسب البيان وقتها حل نظمي النصر، محل كلاينفيلد.

ونقلت الوكالة عن النصر اليوم قوله إن دور شركة سيكون فريداً وتاريخياً، فهي مسؤولة عن تطوير وجهة عالمية جديدة على أرض بكر تقع على مساحة كبيرة.

وذكر حساب مشروع نيوم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن تأسيس الشركة يأتي لتسريع الانتقال إلى مراحل متقدمة من المشروع ولتمكين الاستثمار في تطوير 16 قطاعًا اقتصاديًا.

وبحسب مسؤول سعودي تحدث لرويترز في مارس الماضي، فإن المملكة ستقوم بإنشاء 7 نقاط جذب بحرية سياحية ما بين مدن ومشروعات سياحية في نيوم، بالإضافة إلى 50 منتجعًا و4 مدن صغيرة في مشروع سياحي منفصل بالبحر الأحمر، في حين ستركز مصر على تطوير منتجعي شرم الشيخ والغردقة.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي أهمية تأسيس شركة لمشروع نيوم: