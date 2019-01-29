توقيع عقد إنشاء أول مصنع للجيلاتين بمدينة جلود "الروبيكي" الشهر المقبل

كتبت- دينا خالد:

تصوير- إسلام فاروق:

قال ياسر المغربي، رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي، المسؤولة عن إدارة مشروع الروبيكي للجلود، إن الشركة ستوقع الشهر المقبل عقدا مع شركة جيليتا الألمانية، لإنشاء أول وأكبر مصنع لإنتاج الجيلاتين في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط.

وتعتبر شركة جيليتا، من كبريات الشركات العالمية في مجال تصنيع وإنتاج الجيلاتين الطبي والغذائي والصناعي المستخدم في مستحضرات التجميل وغيرها من المنتجات، وتمتلك أكثر من 21 خط إنتاج في 13 دولة على مستوى العالم في كل من المكسيك، والولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وجنوب إفريقيا وغيرها.

وقال المغربي، في تصريحات لمصراوي، إن الشركة الألمانية تنتج حوالي 22% من الإنتاج العالمي للجيلاتين.

وأشار المغربي، إلى أن الهدف من إنشاء المصنع في مدينة الروبيكي، هو تعظيم الاستفادة من المخلفات الناتجة عن عملية دباغة الجلود واستخدامها في تصنيع الجيلاتين، وتلبية احتياجات الصناعة المحلية من الجيلاتين بدلا من استيرادها، كما سيتم توجيه جزء من الإنتاج بهدف التصدير للخارج.

"الجيلاتين كان بيترمي ومخلفاته ضارة جدا، وسيعمل المصنع الجديد على تحويل هذه المخلفات إلى جيلاتين طبي وغذائي وصناعي، بهدف تعميق صناعة الجلود من خلال استكمال حلقات سلاسل الإنتاج داخل هذه الصناعة"، بحسب ما قاله المغربي.

وأضاف المغربي أن التكلفة الاستثمارية لإنشاء مصنع الجيلاتين ستتراوح ما بين 800 مليون ومليار جنيه.

ويهدف مشروع مدينة الروبيكي إلى نقل مدابغ الجلود الموجودة بمنطقة مجرى العيون إلى مدينة الروبيكي المتخصصة وإعادة توطينها وفقا لأحدث النظم والمخططات العالمية، وتقع مساحة إجمالية حوالي 1629 فدانًا بما يسمح بإيجاد صناعة متكاملة للجلود وليس الدباغة، وتصدير منتج تام الصنع، بحسب ما تقوله وزارة التجارة والصناعة.