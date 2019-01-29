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    أسعار الدواجن البيضاء والبلدي ترتفع مع زيادة الإقبال على الشراء

    02:14 م الثلاثاء 29 يناير 2019
    أسعار الدواجن البيضاء والبلدي ترتفع مع زيادة الإقبال على الشراء

    أرشيفية

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفعت أسعار الدواجن بنحو جنيهين للكيلو جرام في المزرعة، اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه الأحد الماضي، بحسب ما قاله عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

    وارتفع سعر كيلو الدواجن بالمزرعة اليوم إلى 25 جنيهًا مقابل 23 جنيهًا، ليسجل بين 29 و30 جنيهًا بالأسواق مقابل سعر يتراوح بين 27 و28 جنيهًا.

    وأرجع السيد، ارتفاع الأسعار إلى زيادة حركة البيع في السوق.

    وكانت أسعار الدواجن ارتفعت جنيهًا واحداً للكيلو جرام الأحد الماضي، وفقا لقوله.

    واستقر سعر كرتونة البيض، لتسجل نحو 33.5 جنيه بالمزرعة، وتصل إلى 38 جنيهًا بالأسواق، بحسب السيد.

    وزاد سعر الكتكوت جنيه ليتراوح بين 3 و4 جنيهات، وفقا لقول السيد.

    كما ارتفعت أسعار الدواجن البلدي بنحو 3 جنيهات للكيلو جرام مقارنة بأسعارها خلال الشهر الماضي، ليتراوح السعر في الأسواق بين بين 35 و36 جنيهًا.

    وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، حيث لا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.

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