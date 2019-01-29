وزيرة التضامن: 117 متقدما لمبادرة "وظيفة تك" التابعة لبنك ناصر

كتبت- ياسمين سليم:

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إنه تم استلام 117 ملفا في أقل من شهر من كافة المحافظات، في إطار مبادرة "وظيفة تك" للتدريب الوظيفي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويتولى بنك ناصر الاجتماعي تنفيذ وتمويل مبادرة "وظيفة تك" بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تدريب الشباب وتوفير فرص عمل لهم.

وقال شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك، إن خطوات الحصول على المنحة تتم من خلال التقديم على الرابط المتاح على موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويختار المتدرب بنفسه الشركة التي يرغب في التدريب بها ويقوم بتسجيل بياناته.

وأضاف فاروق أن المتدرب يحصل بعد ذلك على خطاب الترشيح من المعهد القومي للاتصالات يتضمن اسم المتقدم للمبادرة، ورقمه القومي، وقيمة التدريب، واسم الدورة المترشح لها، واسم الشركة المقدمة للتدريب، ثم يتوجه به إلى البنك.

وذكر أنه بالإضافة إلى خطاب الترشيح، على المتقدم للتدريب أن يقدم أيضا إيصال مرافق حديث باسمه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى لمحل إقامة المتقدم للمبادرة، والضامن، إلى جانب صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدم للمبادرة والضامن.

وأشار فاروق إلى أنه في ضوء توجه الدولة لتقديم التسهيلات الخاصة بدعم الشباب، فإن البنك يقدم قرضا ميسرا بدون فائدة، ولن تتضمن مصاريف التدريب أي أعباء إدارية، حيث يتحملها صندوق تحيا مصر ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تصل إلى 3.5%.

وأوضح أن المتدربين سيسددون قيمة القرض بعد حصولهم على الوظيفة من رواتبهم على دفعات تصل إلى 3 سنوات، ولن يتم دفع أي قسط إلا بعد تعيين المتدرب في عمله الجديد وبعد أول شهر من عمله، وتختلف تكلفة التدريب باختلاف التخصص.

ويتراوح تكلفة التدريب للمتدرب الواحد وفقا للتخصص بين 20 و40 ألف جنيه، فيما يحصل على وظيفة بعد التخرج براتب يتراوح بين 3500 جنيه و10 آلاف جنيه، وفقا لبيان سابق من وزارة التضامن.

وكان بنك ناصر بدأ تسليم خطابات البدء في التدريب للمشاركين بمبادرة "وظيفة تك" الأسبوع قبل الماضي، بحسب البيان السابق.